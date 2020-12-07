Какие простые изменения в жизни могут продлить ее на целых 10 лет
Как сообщает онлайн-портал Express, в первую очередь специалисты рекомендуют бросить курить, так как, согласно исследованиям, эта вредная привычка сокращает продолжительность жизни на целое десятилетие и вызывает рак легких. Не лишне будет и сократить количество потребляемого алкоголя — стоит придерживаться умеренных доз, если не получается отказаться от крепких напитков совсем, так как злоупотребление негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии. Эксперты напомнили, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной возникновения болезней печени, сердца и поджелудочной железы, что естественным образом сокращает жизнь.
Также необходимо снизить уровень стресса. Ученые рекомендуют найти себе увлечение по душе, заняться творчеством и спортом, завести домашнее животное и проводить с ним много времени — в общем, искать источники повседневной радости. Это необходимо сделать, чтобы снизить риск ранней смерти, ведь согласно исследованиям, вероятность преждевременной кончины у счастливых людей на 3,7% ниже, чем у тех, кто привык страдать и все время в стрессе.
Кроме того, для продления жизни ученые советуют скорректировать свой рацион питания в пользу средиземноморского, который богат фруктами, овощами, морепродуктами, ценными жирами и в целом считается очень сбалансированным. Такой тип питания к тому же существенно снижает риск развития онкологических заболеваний, ускоряет метаболизм, способствует избавлению от депрессии.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!