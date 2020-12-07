Какие простые изменения в жизни могут продлить ее на целых 10 лет

Также необходимо снизить уровень стресса. Ученые рекомендуют найти себе увлечение по душе, заняться творчеством и спортом, завести домашнее животное и проводить с ним много времени — в общем, искать источники повседневной радости. Это необходимо сделать, чтобы снизить риск ранней смерти, ведь согласно исследованиям, вероятность преждевременной кончины у счастливых людей на 3,7% ниже, чем у тех, кто привык страдать и все время в стрессе.

Кроме того, для продления жизни ученые советуют скорректировать свой рацион питания в пользу средиземноморского, который богат фруктами, овощами, морепродуктами, ценными жирами и в целом считается очень сбалансированным. Такой тип питания к тому же существенно снижает риск развития онкологических заболеваний, ускоряет метаболизм, способствует избавлению от депрессии.

Фото: depositphotos

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