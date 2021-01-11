Какие проблемы с волосами появляются у переболевших COVID-19 женщин

Трихолог Саманта Стюарт заявила: «Мы обнаружили, что многие пациенты, которые обратились с подобной проблемой в последнее время, либо переболели коронавирусом, либо находятся в состоянии хронического стресса из-за пандемии. Именно эти маркеры чаще всего вызывают прерывание фазы роста (анаген). Такой процесс известен как телогеновое истощение». Предотвратить этот процесс можно, соблюдая 6 правил. Первое из них — реже мыть голову. Делать это лучше не ежедневно, а раз в 2-3 дня или даже раз в 4-5 дней. Слишком частое мытье приводит к обезвоживанию и пересыханию структуры волоса из-за удаления натуральных масел, вырабатываемых кожей. Второе правило поможет справиться с перхотью и обострением псориаза. Эксперт рекомендует делать глубокое кондиционирование: наносить маску или толстый слой бальзама-ополаскивателя, что успокоит эпидермис. Также не рекомендуется выходить с мокрой головой на улицу и не спать с не высушенными волосами.

Третий совет от трихолога — попробовать пищевые добавки. Сейчас существуют целые витаминные комплексы, которые помогут справиться с выпадением волос и снизить их ломкость. Помогут с этой проблемой Омега-3, семена льна в рационе. Также стоит избегать триггерных продуктов в вашей диете. Как правило, этот список индивидуален, но есть и общие места: так, стоит отказаться от алкоголя, сладостей и сахара, острой пищи. А вот количество продуктов, богатых антиоксидантами, — брокколи, капусты, шпината, грибов шиитаке, асаи — лучше увеличить. Эксперт рекомендует использовать масла для ухода за волосами, чтобы вернуть им блеск и защитить от негативного воздействия окружающей среды, и отказаться от плойки или утюжка, так как нагревание негативно сказывается на текстуре волос.

Фото: pixabay

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