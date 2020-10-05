Какие прически и маникюр будут актуальны осенью 2020 года: главные тенденции

Что же касается модных причесок осени 2020 года, править бал будет по-прежнему удлиненный боб. Стилисты рекомендуют смело отрезать выбеленные солнцем, посекшиеся кончики, чтобы освежить свой образ. Боб, в том числе удлиненный, – универсальная прическа, которая подходит для всех типов волос – от супергладких до вьющихся, при этом у вас останется возможность при необходимости собрать волосы в хвост в тренажерном зале, например. Любительницам длинных локонов специалисты рекомендуют присмотреться к низкому хвосту, который этой осенью обретет новую жизнь. При желании его можно заплести в замысловатую косу и тем самым добавить прическе новое прочтение. Кроме того, этой осенью станут очень популярны ободки для волос. Это один из самых модных аксессуаров наступившего сезона, который подарит любому образу шика и яркости без особых усилий к этому.

Фото: pexels

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