Какие прически и маникюр будут актуальны осенью 2020 года: главные тенденции
Как передает британский онлайн-портал The Sun, осень – время, когда можно отказаться от нежного нюда, правившего бал с весны 2020, и перейти к более глубоким темным оттенкам, таким как лиловый, сумрачно-розовый, коричневый, ягодный. Также в холодное время года актуальными станут оттенки классического красного и фиолетового. Эти цвета всегда модны, но, когда яркая летняя одежда сменяется нарядами более сдержанной гаммы, подобный маникюр становится цветовым акцентом. Для любителей более сдержанных тонов, актуальным решением станут глубокие и темные синий, серый, винный и, конечно же, черный. Разбавить же осеннюю мрачность рекомендуют при помощи игривого дизайна в виде полосок, точек, горошков и зигзагов, выполненных белым лаком. Кроме того, этой осенью возвращаются блестки. Небольшое количество футуристического глиттера или пудры на ногтях помогут вам сиять даже в самые хмурые будни. В салонах также появились хромированные гелевые покрытия.
Что же касается модных причесок осени 2020 года, править бал будет по-прежнему удлиненный боб. Стилисты рекомендуют смело отрезать выбеленные солнцем, посекшиеся кончики, чтобы освежить свой образ. Боб, в том числе удлиненный, – универсальная прическа, которая подходит для всех типов волос – от супергладких до вьющихся, при этом у вас останется возможность при необходимости собрать волосы в хвост в тренажерном зале, например. Любительницам длинных локонов специалисты рекомендуют присмотреться к низкому хвосту, который этой осенью обретет новую жизнь. При желании его можно заплести в замысловатую косу и тем самым добавить прическе новое прочтение. Кроме того, этой осенью станут очень популярны ободки для волос. Это один из самых модных аксессуаров наступившего сезона, который подарит любому образу шика и яркости без особых усилий к этому.
Фото: pexels
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