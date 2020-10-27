Какие пластические операции сделала Ким Кардашьян за 13 лет участия в реалити-шоу

Также после рождения детей в 2015 году Ким потратила небольшое состояние на то, чтобы вернуть телу былые формы. В частности, она перенесла две операции по увеличению груди, чтобы восстановить ее полноту и упругость. Также звезда сама признавалась, что делала инъекции в ягодицы. По ее словам, бывший муж заставил ее пройти через липосакцию и несколько других процедур – ей даже делали рентген, чтобы доказать миру, что у нее все рельное. Однако в 2019 году Кардашьян наконец призналась, что специалисты поработали над ее ягодицами при помощи уколов кортизола. Однако хирург считает, что, скорее всего, звезда прибегла к увеличению пятой точки при помощи закачки собственного жира в нее, так как эта область у нее визуально выглядит гораздо больше, чем раньше.

Фото: Globallook

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