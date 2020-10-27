Какие пластические операции сделала Ким Кардашьян за 13 лет участия в реалити-шоу
Фото: Globallookpress.com
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, внешность семейства Кардашьян-Дженнер меняется настолько часто, что за их преображением сложно угнаться. Как и ее сестры, Ким неоднократно прибегала к услугам эстетической медицины, так что не только в увлечении фотошопом дело. По слухам, которым склонны верить пластические хирурги, звезда делала пластику носа, которую, впрочем, она сама отрицает. В то же время Ким признавалась, что делала лазерную эпиляцию лица и инъекции ботокса. Также врачи считают, что она прибегала к контурной пластике филлерами, чтобы изменить форму лица и некоторые отдельные его черты. «Я бы предположил, что Ким использовала наполнители для коррекции щек, формы подбородка и линии челюсти, а также для придания большей полноты верхней губе, при этом сохранила их линию и лук Купидона. Кроме того, она корректировала морщины на лбу и между бровями при помощи ботокса», – пояснил пластический хирург, добавивший, что, скорее всего, она все же делала ринопластику, поскольку ее нос стал выглядеть более женственным и тонким в области переносицы и кончика, однако результат получился более естественным.
Также после рождения детей в 2015 году Ким потратила небольшое состояние на то, чтобы вернуть телу былые формы. В частности, она перенесла две операции по увеличению груди, чтобы восстановить ее полноту и упругость. Также звезда сама признавалась, что делала инъекции в ягодицы. По ее словам, бывший муж заставил ее пройти через липосакцию и несколько других процедур – ей даже делали рентген, чтобы доказать миру, что у нее все рельное. Однако в 2019 году Кардашьян наконец призналась, что специалисты поработали над ее ягодицами при помощи уколов кортизола. Однако хирург считает, что, скорее всего, звезда прибегла к увеличению пятой точки при помощи закачки собственного жира в нее, так как эта область у нее визуально выглядит гораздо больше, чем раньше.
Фото: Globallook
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