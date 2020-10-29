Какие ошибки в уходе за кожей совершает каждая вторая женщина

Кроме того, эксперт отметила, что не все женщины знают, как правильно использовать уходовую косметику в зависимости от сезона. А между тем, зимой утром лучше питать кожу, а вечером увлажнять, в конце весны и летом, когда станет тепло, нужно делать наоборот. Еще одна ключевая ошибка – самостоятельно назначать себе лечебные кремы и мази, продающиеся в аптеке, однако делать этого не стоит, так как бесконтрольное их использование может лишь усугубить проблему. Прежде чем подобрать терапию, важно установить диагноз, что корректно может сделать лишь доктор.

Среди других распространенных заблуждений – использование солнцезащитных кремов только в отпуске, несмотря на то, что специалисты в один голос твердят, что делать это необходимо в течение всего года, особенно при наличии таких проблем, как розацеа и купероз; делать отбеливание зубов в салонах красоты – это забуждение и вовсе может быть опасно, потому как данная процедура довольно агрессивная и при нарушении технологии можно повредить десны и эмаль. Делать отбеливание можно исключительно в кабинете стоматолога и только после его консультации.

Фото: pexels

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