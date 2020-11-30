Какие ошибки в домашнем уходе за волосами совершает большинство женщин
Как сообщает онлайн-портал The Sun, красивые и здоровые волосы очень важны для любой женщины, потому они так расстраиваются, когда их состояние ухудшается из-за неправильного ухода. По словам Рики Уолтерса, признанного британского эксперта по волосам, одна из самых главных ошибок, которые совершает большинство представительниц прекрасного пола —– не пользоваться или слишком редко пользоваться маской для волос. «Делать это надо один раз в неделю, в противном случае это похоже на выход на солнце без SPF. Вы просто не стали бы так рисковать, если бы речь шла о вашей коже», —– пояснил он. Для достижения максимальных результатов можно использовать ночные варианты масок, которые смываются только утром.
Также Рики отметил, что очень часто, если женщина стрижет секущиеся кончики дома — сама или при помощи соседки (эта опция стала особенно популярна из-за самоизоляции), то очень часто пренебрегает функцией мытья головы перед этой процедурой. А делать это нужно именно на влажных волосах, чтобы срез был более ровным, и делать это надо исключительно острыми ножницами. И третья ошибка, которую часто совершают те, кто жить не может без челки. С ней, как правило, больше всего проблем и ошибок. «Помните, меньше значит лучше. Старайтесь не делать челку с каждым разом все гуще, — пояснил эксперт. — Расчешите ее и сделайте такой, как обычно носите, прежде чем приступить к непосредственно стрижке. Подготовка в этом случае — ключевой момент, потому убедитесь, что вы не торопитесь и все делаете правильно, и только после этого пройдитесь по ней ножницами».
Фото: pixabay
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