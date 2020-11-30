Какие ошибки в домашнем уходе за волосами совершает большинство женщин

Также Рики отметил, что очень часто, если женщина стрижет секущиеся кончики дома — сама или при помощи соседки (эта опция стала особенно популярна из-за самоизоляции), то очень часто пренебрегает функцией мытья головы перед этой процедурой. А делать это нужно именно на влажных волосах, чтобы срез был более ровным, и делать это надо исключительно острыми ножницами. И третья ошибка, которую часто совершают те, кто жить не может без челки. С ней, как правило, больше всего проблем и ошибок. «Помните, меньше значит лучше. Старайтесь не делать челку с каждым разом все гуще, — пояснил эксперт. — Расчешите ее и сделайте такой, как обычно носите, прежде чем приступить к непосредственно стрижке. Подготовка в этом случае — ключевой момент, потому убедитесь, что вы не торопитесь и все делаете правильно, и только после этого пройдитесь по ней ножницами».

Фото: pixabay

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