Какие модные тенденции привнесла в макияж Джиджи Хадид этим летом

Журналисты издания Independent перечислили несколько знаменитостей, которые стали использовать яркий макияж и необычно выделяют глаза, одни создают стрелки разных размеров и форм, другие используют неоновые тени. Смелыми экспериментаторами, упомянутыми в материале, оказались супермодель Джиджи Хадид, актриса Барби Феррейра, продюсер Кристен Колеман, а также блогерша Микаэла Веррельен.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид добавила яркий акцент в свой нюдовый макияж, нарисовав своеобразные оранжевые стрелки. Знаменитость и ранее была объектом подражания и поклонники активно пользовались ее идеями красоты.