Какие модные тенденции привнесла в макияж Джиджи Хадид этим летом
Журналисты издания Independent перечислили несколько знаменитостей, которые стали использовать яркий макияж и необычно выделяют глаза, одни создают стрелки разных размеров и форм, другие используют неоновые тени. Смелыми экспериментаторами, упомянутыми в материале, оказались супермодель Джиджи Хадид, актриса Барби Феррейра, продюсер Кристен Колеман, а также блогерша Микаэла Веррельен.
Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид добавила яркий акцент в свой нюдовый макияж, нарисовав своеобразные оранжевые стрелки. Знаменитость и ранее была объектом подражания и поклонники активно пользовались ее идеями красоты.
Барби Феррейра решила тонко подвести глаза, используя голубой оттенок. Также возможно объединить две современные тенденции и нарисовать яркие при этом фигурные стрелки, как показала блогер Микаэла Веррельен. А Кристен Колеман продемонстрировала собственное веко, на которое были нанесены салатовые тени и блестки под нижним веком. Такой вариант отлично подойдет девушкам, у которых, так скажем, не набита рука, или недостаточно времени, чтобы сделать более сложный мейк.
Фото: Instagram gigihadid
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