Какие косметологические процедуры могут вызвать онкологию
Как сообщил эксперт онлайн-версии «Пятого канала», скрытую опасность представляют собой несколько процедур для волос. В частности, окрашивание, так как в красителях содержится большое количество химических соединений, некоторые из которых токсичны. Однако с 70-х годов ХХ века над составом краски постоянно работают и делают состав максимально безопасным, но некоторые из них до сих пор могут вызывать сильнейшую аллергическую реакцию. Представляет опасность и такая процедура, как перманентное выпрямление волос, так как в составе препаратов для проведения процедуры содержится формальдегид, потому делать его стоит не слишком часто.
Еще более опасны косметологические процедуры, в которых используются препараты, в которых содержится диоксан – оно токсично и может вызывать различные эндокринные нарушения в организме и привести к возникновению онкологии. Опасность может представлять и ультрафиолетовая лампа, которая используется для сушки стойкого покрытия для ногтей. Она может спровоцировать рак кожи, если применять ее чаще, чем 10-15 раз в месяц. А вот уколы ботокса, которые чаще всего обвиняют в провоцировании онкологии, абсолютно безвредны, что доказано многочисленными исследованиями.
Фото: freepik
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