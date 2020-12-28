Какие косметологические процедуры могут вызвать онкологию

Еще более опасны косметологические процедуры, в которых используются препараты, в которых содержится диоксан – оно токсично и может вызывать различные эндокринные нарушения в организме и привести к возникновению онкологии. Опасность может представлять и ультрафиолетовая лампа, которая используется для сушки стойкого покрытия для ногтей. Она может спровоцировать рак кожи, если применять ее чаще, чем 10-15 раз в месяц. А вот уколы ботокса, которые чаще всего обвиняют в провоцировании онкологии, абсолютно безвредны, что доказано многочисленными исследованиями.

Фото: freepik

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