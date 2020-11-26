Какие изменения в макияже помогли Кейт Миддлтон выглядеть более молодо и свежо

Кроме того, супруга принца Уильяма наконец отказалась от своих любимых графичных бровей, сделав их форму и оттенок более мягкими. Прическа герцогини также претерпела изменения. Тон окрашивания стал более светлым, с бронзовым отливом, теперь ее нельзя уже назвать ни брюнеткой, ни шатенкой. А благодаря легким голливудским волнам ее прическа стала напоминать ту, с которыми дефилировали супермодели 90-х. Все эти изменения в совокупности помогли Миддлтон выглядеть «более молодо». «Ясно, что Кейт пересмотрела свой имидж, если сравнивать ее недавние и более старые выступления, – пояснила Тодд. – В настоящее время ее макияж выглядит намного более современным, сияющим и свежим, он сильно отличается от того, к которому она тяготела ранее».

Визажист отметила, что, возможно, желание изменить свой образ появилось у герцогини Кембриджской из-за вынужденного заточения в доме. И она использовала изоляцию, чтобы уделить особое внимание уходу за кожей и поиску новых мейап-решений. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что Кейт во время локдауна часто появлялась на видеовыступлениях без грамма косметики на лице.

Фото: globallook

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