Какие главные бьюти-тренды 2021 года стали популярны благодаря знаменитостям

Вторую строчку рейтинга занимает мода на глубокое увлажнение кожи, а вместе с ней и на косметику с ниацинамидом – водорастворимым витамином группы В, который стал одним из самых популярных компонентов 2020 года и не сдал позиций и в 2021-м. О нем рассказывали многочисленные блогеры как в российском, так и зарубежном YouTube.

Лица знаменитостей с точеными скулами не дают покоя обычным девушкам, потому не сдают позиций и операция по удалению комков Биша, и подтяжка кожи жидкими мезонитями, а также многочисленные безоперационные процедуры комплексного омоложения кожи за счет подтяжки и избавления от пигментации. И еще один тренд, который стал невероятно популярен именно в 2020-2021 годах, хотя звезды уже многие годы говорят о его важности, – это ежедневное и круглогодичное использование средств с SPF.