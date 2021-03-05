Какие актеры считались самыми горячими красавчиками в последнее десятилетие

В 2015 году на Олимп самых сексуальных мужчин по итогам народного голосования ворвался Джейми Дорнан. За это стоит сказать спасибо картине «Пятьдесят оттенков серого». В экранизации бульварного романа, который внезапно стал бестселлером, отказывались играть многие актеры, чтобы не подпортить себе репутацию, а Джейми рискнул. И хотя маньяк в его исполнении вышел более убедительным, чем закомплексованный миллионер мистер Грей, не отметить харизму актера и его безупречную фигуру просто невозможно.