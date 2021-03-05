Какие актеры считались самыми горячими красавчиками в последнее десятилетие
Фото: globallook
Итак, если верить многочисленным изданиям, в 2010 году самым-самым многие составители рейтингов назвали Роберта Паттинсона. У этого актера много антифанатов, но «Сумерки» сделали свое дело – популярность его в начале ушедшего десятилетия была крайне высока. С экранов кинотеатров по всему миру он в образе бледноликого вампира мог нести откровенную сопливую чушь, но кого это волновало, когда в кадре он появлялся в расстегнутой рубашке.
Фото: globallook
В 2011 году внезапно ярко разгорелась звезда Брэдли Купера. Именно в этом году вышли картины «Области тьмы» и продолжение «Мальчишника в Вегасе», потому добрая половина женской части человечества дружно начала сходить с ума по этим голубым глазам и стальному прессу – и их можно понять.
Фото: globallook
Звездой 2012 года, по версии журнала People, который славится составлением рейтинга «50 самых красивых людей», стал Ченнинг Татум, сыгравший стриптизера с кучей личных проблем в картине «Супер Майк». И хоть фильм оказался довольно скучным, горячий танец с раздеванием от актера и гору его мускулов запомнили многие.
Фото: globallook
Самым сексуальным мужчиной в 2013-м стал Генри Кавилл, сыгравший в «Человеке из стали». Согласитесь, странно было бы, если бы Супермен в красно-синем костюме оказался не у дел и проиграл какому-нибудь вампиру Паттинсону (который, впрочем, дышал Кавиллу в спину со своего второго места, по версии журнала Glamour).
Фото: globallook
В 2014-м первое место вновь досталось супергерою, да не какому-нибудь, а богу грома Тору в исполнении Криса Хемсворта. И хотя с короткой стрижкой актеру, определенно, лучше, то, как он подкачался для роли, с лихвой искупает его длинные волосы.
Фото: globallook
В 2015 году на Олимп самых сексуальных мужчин по итогам народного голосования ворвался Джейми Дорнан. За это стоит сказать спасибо картине «Пятьдесят оттенков серого». В экранизации бульварного романа, который внезапно стал бестселлером, отказывались играть многие актеры, чтобы не подпортить себе репутацию, а Джейми рискнул. И хотя маньяк в его исполнении вышел более убедительным, чем закомплексованный миллионер мистер Грей, не отметить харизму актера и его безупречную фигуру просто невозможно.
Фото: globallook
Обладателем самого сексуального торса планеты в 2016-м стал Майкл Фассбендер. Даже немного обидно за актера, который красавчик в целом, а не частями.
Фото: globallook
В 2017 году самым сексуальным актером был внезапно признан Бенедикт Камбербэтч. Артиста сложно назвать классическим красавцем, но его харизма просто необъятна. Да, он не смазлив, но зато какой из него вышел Шерлок, а к «Стартреку: Возмездие» он еще и подкачался и стал просто неотразим. Закрепил свой успех у женщин Камбербэтч, став частью киновселенной «Марвел», где сыграл доктора Стрэнджа.
Фото: globallook
В 2018-м первое место во многих рейтингах занял брутальный красавчик Джейсон Момоа, появившегося в роли «Аквамена». Многие выбрали его как обладателя самого привлекательного торса, но помимо этого у актера есть масса других достоинств.
Фото: globallook
Звездой 2019-го стал нестареющий Джаред Лето. И хотя его Джокер вышел не таким блистательным, как у Хита Леджера, его тандем с Марго Робби мало кого оставил равнодушным.
Фото: globallook
Закрыл десятилетку самых сексуальных Сэм Хьюэн, звезда сериала «Чужестранка», который уже 5 сезонов щеголяет в шотландском килте на радость всем женщинам планеты.
Фото: globallook
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