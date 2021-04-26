Какие 7 простых привычек помогут затормозить старение
«Люди имеют больше контроля над процессом старения, чем они думают», — комментирует Стил, специалист по вычислительной биологии и долголетию.
Ученый поделился с изданием Today 7 здоровыми привычками для борьбы со старением:
Важно заниматься спортом, а если вы ведете сидячий образ жизни: «Даже ежедневная 10-минутная прогулка значительно улучшит ваше здоровье», — сказал ученый.
Что касается пищи, эксперт советует есть больше овощей и зелени, также включить в свой рацион бобовые и орехи, а потребление мяса, особенно красного, наоборот, сократить.
Ограничьте количество ежедневно потребляемых калорий.
Если вам не назначил лечение врач, не стоит баловаться различными добавками. Сбалансированная диета и немного солнечного света обеспечивают вас всеми необходимыми витаминами, отметил Стилл.
Чтобы иметь представление о состоянии вашего здоровья, следите за своим артериальным давлением и частотой пульса в состоянии покоя.
Здоровый сон. Важно высыпаться и не находиться в объятиях Морфея слишком долго — человеку достаточно 7-8 часов.
Необходимо следить за гигиеной полости рта. В ходе исследований выявлена связь между заболеваниями пародонта и мозга, то есть риск развития деменции или болезни Альцгеймера, говорит ученый.
Фото: freepik.com
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