Какие 5 звезд на селфи без фильтров выглядят как девушки-подростки

Майли Сайрус редко можно увидеть без яркого мейка – 28-летняя певица в совершенстве овладела искусством макияжа. Потому удивительным для многих оказалось увидеть знаменитость без толстого слоя грима, без которого она выглядит как девочка-подросток. Однако она не единственная, кто в последнее время поет гимн естественности и отсутствию фильтров на снимках. Майли все же еще очень молодая женщина, в то время как Дженнифер Лопес и Сальма Хайек уже переступили 50-летний рубеж. Как им удается выглядеть столь потрясающе молодо, остается загадкой, ведь обе звезды уверяют, что к ботоксу не прибегают.

К любителям «честных» селфи можно смело отнести и Джессику Симпсон, которая заметно похудела в 2020 году и стала выглядеть просто лет на 15 моложе. А звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг и вовсе выглядит как подросток хоть с макияжем, хоть без него: ей 22 года, но больше 15-ти никто не даст.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям