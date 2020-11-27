Какие 4 косметологические процедуры настолько не модны, что не стоит делать их в 2021 году

Еще одна операция, о которой лучше перестать мечтать, — увеличение ягодиц как собственным жиром, так и при помощи имплантов. В Сети все чаще можно встретить истории женщин, которые делятся своими печальными историями о том, как они хотели обзавестись более пышными изгибами, а обрели лишь целый букет осложнений. Однако в 2020-2021 годах главным трендом стали безопасность и здоровье, потому лучше накачать ягодицы в спортзале, а не на столе у пластического хирурга. Третий антитренд — липолифтинг груди. Увеличить размер бюста при помощи собственного жира — абсолютно устаревшая методика. Более того, как показывают многочисленные исследования, из-за подобной операции чаще образуются кисты молочной железы и другие неприятные последствия. К тому же, эксперты заявляют, что в этой технике мало кто умеет работать. Также стоит учесть, что гипертрофированно большие размеры груди также перестали быть актуальны, так как тенденция на естественность сейчас наблюдается не только в косметологии, но и в пластике.

И последний антитренд — классическая липосакция. А все потому, что уже разработаны и успешно внедрены более прогрессивные и гораздо менее травматичные методики, которые делают процедуру менее болезненной и травматичной, например, ультразвуковые технологии.

Фото: depositphotos

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