Какая пластика наиболее востребована у россиянок — и это не увеличение груди

Однако помимо глютеопластики, существует и второй способ операции — липофилинг — увеличение и коррекция формы ягодиц с помощью собственного жира. Но, по словам Крысина, такой вид пластики не имеет смысла, эффективность операции снижается из-за того, что жир постепенно рассасывается, и в итоге он практически полностью исчезает. «Сейчас врачи часто делают липофилинг. Я этим не занимаюсь. Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги», — сообщает врач.

Что касается глютеопластики, то она, как и любая операция, имеет ряд противопоказаний: состояние здоровья пациента, нарушение свертываемости крови, сахарный диабет, хронические заболевания, декомпенсированная онкология. Длится всего 2-3 часа и выложить за нее придется в Москве в среднем около 300 тысяч рублей, а восстановление займет около 3 месяцев.

Количество желающих скорректировать форму ягодиц с помощью имплантов растет по всему миру. В США спрос на такую операцию побил все рекорды и занимает первое место по популярности. Но в нашей стране по-прежнему самым востребованным хирургическим вмешательством остается — маммопластика, то есть коррекция груди.