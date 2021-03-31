Какая косметика стала популярной благодаря тиктокерам

Еще один тренд TikTok – страсть к суперпигментированным жидким румянам, как у бренда Селены Гомес Rare Beauty. Они дарят румянец любой степени интенсивности – все зависит от того, каким именно способом вы их нанесете: пальцами, влажным спонжем или кистью. Правда блогеры почему-то чаще предпочитают румянец, как у Матрешки. Следующий тренд, захвативший соцсети, – отказ от консилера в пользу тонального крема с плотным покрытием. Он вознес на вершину успеха средство от e.l.f. – Camo CC Cream, которое не только маскирует все несовершенства, но еще и ухаживает за кожей. Также тиктокеры массово решили повысить густоту своей шевелюры, потому наперебой начали расхваливать сыворотку для роста волос от The Ordinary, которую называли скрытым от глаз людей бриллиантом. Также в их арсенале бьюти-средств появилась маска из целебной индийской глины от Aztec Secret. По словам инфлюенсеров, это универсальное средство, которое волшебным образом глубоко очищает поры, стягивает их и делает лицо чистым и свежим.