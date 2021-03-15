Какая деталь гардероба вновь вернулась в моду из-за сериала «Бриджертоны»

Последовали ее примеру и британская певица Дуа Липа, и plus-size модель Ирена Дрези, которая выбрала латексный корсет нюдового оттенка, а исполнительница FKA Twigs остановилась на корсетном топе. Благодаря знаменитостям вырос спрос на данную деталь гардероба и среди обычных женщин, потому она появилась в коллекциях многих брендов одежды. Правда, в отличие от корсетов XIX века, современные модели не оснащены жестким китовым усом и гораздо более комфортны в носке, так как сделаны из мягкой ткани без тугой шнуровки.

Еще одно отличие от исторического шоу: современные корсеты можно носить поверх одежды в качестве модного аксессуара или выбирать наряды или топы с уже вшитым корсетом, в то время как два столетия назад это был элемент неглиже, носить его предполагалось исключительно как нижнее белье – для посторонних глаз он не был предназначен, а его главной целью было придание фигуре силуэта песочных часов, улучшение осанки и уменьшение обхвата талии. Стоит отметить, что в начале 2000-х об этой детали гардероба практически забыли – корсеты вообще перестали пользоваться спросом у женщин, но благодаря «Бриджертонам» они вновь вернулись в моду.

Фото: globallook

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