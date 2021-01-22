Как затянувшаяся пандемия повлияла на внешность женщин и способы все исправить
Врачи рассказали онлайн-изданию The Sun, что в результате исследования выяснилось, что у многих людей обнаружен дефицит витамина D, который привел к ухудшению цвета лица. Качество кожи также пострадало из-за длительного нахождения дома перед экраном компьютера и телефона вкупе с сухим воздухом: из-за этого у многих обострились экзема, дерматит и псориаз. Чтобы облегчить эти состояния, специалисты рекомендуют принимать витаминные комплексы, в том числе и витамин D - дозировку подобрать должен врач.
Из-за длительного нахождения в помещениях с центральным отоплением люди стали жаловаться на сухость губ, носа и слизистых. Дерматологи также выявили ухудшение барьерной функции кожи. Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты советуют включить в свой рацион лосось, грецкие орехи и семена, богатые разными жирными кислотами.
Кроме того, одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкивается подавляющее большинство – прыщи. Причин для этого несколько: стресс, который все поголовно испытывают в связи с затянувшейся неопределенностью в мире, удаленная работа, из-за которой мы вынуждены находиться дома, и ношение масок. Для профилактики высыпаний нужно не забывать умываться утром и вечером, скорректировать меню, уменьшив острое, вредное и алкоголь и снизить уровень тревожности. В свою очередь, на карантине мы все стали больше времени проводить возле экранов телевизоров, компьютеров и телефонов, излучение от которых ускоряет старение – появляются преждевременные морщины, сухость, шелушения. Чтобы устранить это негативное воздействие, искусственно ограничьте время нахождения в приложениях – к счастью, современные гаджеты это позволяют.
Фото: pixabay
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