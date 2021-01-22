Как затянувшаяся пандемия повлияла на внешность женщин и способы все исправить

Врачи рассказали онлайн-изданию The Sun, что в результате исследования выяснилось, что у многих людей обнаружен дефицит витамина D, который привел к ухудшению цвета лица. Качество кожи также пострадало из-за длительного нахождения дома перед экраном компьютера и телефона вкупе с сухим воздухом: из-за этого у многих обострились экзема, дерматит и псориаз. Чтобы облегчить эти состояния, специалисты рекомендуют принимать витаминные комплексы, в том числе и витамин D - дозировку подобрать должен врач.

Из-за длительного нахождения в помещениях с центральным отоплением люди стали жаловаться на сухость губ, носа и слизистых. Дерматологи также выявили ухудшение барьерной функции кожи. Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты советуют включить в свой рацион лосось, грецкие орехи и семена, богатые разными жирными кислотами.