Как выглядят и чем живут Сойка-пересмешница и другие герои трилогии «Голодные игры»

Дженнифер Лоуренс сыграла главную героиню антиутопии Китнисс. Популярность актрисе принес фильм 2010 года «Зимняя кость», благодаря ему Лоуренс была номинирована на «Оскар». За год до «Голодных игр» знаменитость появилась и в франшизе «Люди Икс» как более молодая версия Мистик.

На счету актрисы множество наград: у нее есть одна победа BAFTA в трех номинациях, три «Золотых глобуса» в четырех номинациях, четыре премии Critics' Choice Awards в 13 номинациях, две премии SAG Awards в пяти номинациях, семь премий MTV Movie Awards в 22 номинациях и «Оскар» за фильм «Мой парень — псих».

Недавно она снялась в картине Netflix с Леонардо Ди Каприо.