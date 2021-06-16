Как выглядят и чем живут Сойка-пересмешница и другие герои трилогии «Голодные игры»
Дженнифер Лоуренс сыграла главную героиню антиутопии Китнисс. Популярность актрисе принес фильм 2010 года «Зимняя кость», благодаря ему Лоуренс была номинирована на «Оскар». За год до «Голодных игр» знаменитость появилась и в франшизе «Люди Икс» как более молодая версия Мистик.
На счету актрисы множество наград: у нее есть одна победа BAFTA в трех номинациях, три «Золотых глобуса» в четырех номинациях, четыре премии Critics' Choice Awards в 13 номинациях, две премии SAG Awards в пяти номинациях, семь премий MTV Movie Awards в 22 номинациях и «Оскар» за фильм «Мой парень — псих».
Недавно она снялась в картине Netflix с Леонардо Ди Каприо.
Фото: Globallook
Джош Хатчерсон сыграл Пита, который должен отправиться на игры из дистрикта 12 вместе с возлюбленной Китнисс. Актер известен с детства, он снимался во многих популярных фильмах, например, «Затура», «Мост в Терабитию» и франшизе «Путешествие к центру Земли», «Путешествие 2: Таинственный остров».
Фото: Globallook
Уиллоу Шилдс досталась роль сестры главной героини. Она снималась во всех частях трилогии. После съемок в фильме девушка появилась в «Танцах со звездами», где в 14 лет была самой молодой участницей соревнований. После этого она снялась в нескольких проектах. Карьера актриса не основной вид деятельности Уиллоу, она стала увлекаться фотографией и делится снимками в социальных сетях.
Фото: Globallook
Лиам Хемсворт играл Гейла — друга главной героини Китнисс. На момент съемок в «Голодных играх» сыграл еще в нескольких кассовых фильмах. За свою карьеру был номинирован на премию «Эмми», которая досталась ему за роль в сериале «Самая опасная игра». Однако известен Хемсворт и благодаря его знаменитой семье, так как он брат самого Тора — Криса Хемсворта и звезды «Мир Дикого Запада» Люка, а также отношениями с бывшей женой Сайрус.
Сегодня 31-летний Хемсворт имеет 13,3 миллиона подписчиков в Instagram и 1,7 миллиона в Twitter.
Фото: Globallook
Жребий в фильме также выпал девочке Рут, которую сыграла Амандла Стенберг. После съемок «Голодных игр» актрисе предлагали главные роли, а за игру в фильме «Чужая ненависть» она удостоилась нескольких премий. Сегодня Амандла продолжает сниматься, скоро ожидаются новые проекты с ее участием.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!