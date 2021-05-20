Как выглядят без макияжа 6 претенденток на звание «Мисс Вселенная–2021»

Активистке Марии Тэттиль 28 лет. По образованию австралийка аккредитованный лайф-тренер со степенью психолога и магистр менеджмента, а в жизни она занимается волонтерством и борется за равенство прав. Макияж заметно изменил лицо девушки, сделал ее более похожей на куклу. Примечательно, что ее первым конкурсом и победой для нее стал "Мисс Австралия".