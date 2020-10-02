Как выглядит самая красивая девочка в мире спустя 13 лет после обрушившейся на нее славы

Сегодня француженке уже 19 лет, и она считается одной из наиболее высокооплачиваемых молодых моделей международного уровня, сотрудничает с топовыми брендами и строит свою актерскую карьеру. С каждым годом, по мнению поклонников, Тилан все больше расцветает: черты ее лица становятся более точеными, фигура – женственной и сексуальной. На днях, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, юная красавица посетила модный показ Etam в Париже, где произвела настоящий фурор. Для выхода в свет она выбрала смелый и вместе с тем сдержанный наряд в пол с прозрачным вставками. Макияж Тилан также был выполнен в классическом стиле с акцентом на глаза: smoky-eyes в бронзовых тонах были дополнены актуальной нюдовой помадой, волосы модели были собраны в высокий гладкий хвост, только несколько прядей обрамляли лицо.

Поклонники Болдо не устают восхищаться тем, в какую очаровательную барышню превратилась их любимица: «Какая красотка!», «Расцвела!», «И в детстве была хорошенькой, а сейчас так и вовсе богиня», «Я просто влюблен!», «Просто нет слов!», «Шикарная молодая леди», «Ошеломительная и невероятная – больше добавить нечего», – написали они в ее социальных сетях.

Фото: Instagram thylaneblondeau, globallook

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