Как выглядит потратившая 800 000 рублей на возвращение естественной красоты звезда реалити

Врач-косметолог Марко Ла Мальфа отметил, что с начала пандемии количество запросов на избавление от наполнителей увеличилось на 50%. «Многие из моих пациенток проходят то же лечение, что и Молли-Мэй, потому что они присмотрелись к своим пухлым губам во время звонков в Zoom и теперь хотят вернуть себе более мягкую и естественную форму», – объяснил он, добавив, что и влияние знаменитостей на формирование этого тренда исключать не стоит.

Фото: Instagram mollymaehague

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