Как выглядит потратившая 800 000 рублей на возвращение естественной красоты звезда реалити
Фото: Instagram mollymaehague
Как сообщает онлайн-портал The Sun, эксперты подсчитали, что избавление от филлеров и устранение последствий различных косметологических процедур обойдется знаменитости в 8 тысяч фунтов стерлингов. По мнению экспертов, помимо уже растворенного наполнителя в губах, ей необходимо убрать его и в углах челюсти, а также заменить слишком белые виниры, выглядящие нарочито искусственно, на более натуральные. О своем решении Молли-Мэй объявила еще в октябре 2020 года, заявив, что устала от регулярного посещения косметолога, к которому ходила за уколами красоты в течение 6 лет подряд, начиная с 17 лет. Она рассказала о своей любви к своим новым «естественным» губам, добавив, что совсем не скучает по наполнителям. «Я долго откладывала это решение, но как только начал, ни разу не пожалела о нем. Филлеры долго были частью меня, но больше нам с ними не по пути», – сообщила Хейг своим подписчикам.
Врач-косметолог Марко Ла Мальфа отметил, что с начала пандемии количество запросов на избавление от наполнителей увеличилось на 50%. «Многие из моих пациенток проходят то же лечение, что и Молли-Мэй, потому что они присмотрелись к своим пухлым губам во время звонков в Zoom и теперь хотят вернуть себе более мягкую и естественную форму», – объяснил он, добавив, что и влияние знаменитостей на формирование этого тренда исключать не стоит.
Фото: Instagram mollymaehague
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