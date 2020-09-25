Как выглядит мужчина, нарастивший рога и подпиливший зубы ради внешности «зловещего существа»

Сам мужчина работает татуировщиком, потому неудивительно, что свою трансформацию в человека-сатану он начал с покрытия себя росписями, которые впоследствии сделал практически полностью черными. Удивительно, но при столь странной внешности, Мишель сумел найти себе жену, которая, впрочем, тоже специализируются на бодимодификациях и лично помогла ему добиться его неповторимого облика. Мужчина утверждает, что таких безносых, как он, всего трое в мире. Он говорит: «Я татуировщик уже 25 лет, большинство своих набивок я получаю от художников и профессионалов, которым я заплатил. Я сосредоточен на блэкворках и брутальных татуировках, которые наносятся на большую часть тела. Моя жена обожает то, как я сейчас выгляжу, и моя цель – стать для нее живым произведением искусства».

Мишель признается, что обладает высоким болевым порогом, потому готов вытерпеть многое, чтобы добиться желаемого. «Я страдаю от пост-процедур гораздо больше, чем во время них. Правда заключается в том, что есть изменения, которые нельзя сделать без анестезии, но, если мне приходится терпеть боль, чтобы достичь цели, я это переживу», – пояснил он.

Фото: Instagram diabaopraddo

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