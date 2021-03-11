Как выглядит эпатажный рэпер Моргенштерн без татуировок на лице

Конечно, сложно поверить, что эпатажный артист решился на радикальное удаление боди-арта при помощи лазера – на его коже нет никаких намеков, что он прошел через эту болезненную процедуру. Да и не так давно он выходил в эфир со всеми своими татуировками. Гораздо вероятнее, что артист прибегнул к более консервативному способу и просто замазал рисунки при помощи тонального средства с плотным покрытием. Одно удивительно, каким интеллигентом выглядит рэпер, старательно работающий над своей репутацией эпатажного провокатора, без всего нескольких не самых крупных татуировок.