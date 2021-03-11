Как выглядит эпатажный рэпер Моргенштерн без татуировок на лице
Фото: кадр из клипа
Все мы привыкли, что лицо Моргенштерна покрывают татуировки. Однако в своем Instagram-аккаунте рэпер предстал перед преданными поклонниками его творчества в непривычном для него облике – без звезд, нот и других рисунков на лице. Тонкие усики и насечки на бровях были на месте, но от тату не осталось и следа. При этом рэпер «активно наводил смуту», анонсируя выход своего нового клипа, и делал вид, что никаких изменений в его образе не произошло.
Фото: Instagram
Конечно, сложно поверить, что эпатажный артист решился на радикальное удаление боди-арта при помощи лазера – на его коже нет никаких намеков, что он прошел через эту болезненную процедуру. Да и не так давно он выходил в эфир со всеми своими татуировками. Гораздо вероятнее, что артист прибегнул к более консервативному способу и просто замазал рисунки при помощи тонального средства с плотным покрытием. Одно удивительно, каким интеллигентом выглядит рэпер, старательно работающий над своей репутацией эпатажного провокатора, без всего нескольких не самых крупных татуировок.
Фото: кадр из клипа, Instagram, архив пресс-службы
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