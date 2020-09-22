Как выглядит девушка, потратившая 800 тысяч рублей на превращение в грудастую Барби

Правда девушка признает, что постепенно расширяет галерею образов, которые считает подходящими для себя. Она искренне уверена, что выглядит сейчас просто великолепно, а чтобы не поддерживать свою красоту на должном уровне, регулярно ходит к косметологу за инъекциями наполнителя в губы и дважды в неделю наносит автозагар при помощи специального аэрографа. Она уже потратила минимум 8 тысяч фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ) и останавливаться не намерена, так как, по ее словам, все вложения уже с лихвой окупились. Несмотря на огромное количество поклонников в социальных сетях, у Джейд немало и критиков, которые считают, что она превратила себя в клоуна, а не в Барби. «Я получаю миллионы комментариев о том, как выгляжу, некоторые из них хорошие, а некоторые – нет. В прошлом мне часто говорили, что я выгляжу на 50 лет, а не на 25, что я отвратительна, но меня это мало волнует, я просто не обращаю внимания на негатив», – объяснила она.

Фото: facebook Jade Lyne

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