Как выглядит девушка, поборовшая свои тяжелые зависимости и изменившаяся до неузнаваемости
Как передает онлайн-портал Daily Record, девушка на своей странице в социальной сети Instagram поделилась пугающими и одновременно восхищающими фотографиями, на которых демонстрирует результаты своего преображения. Эйнси рассказала, что с 14 лет страдала от сильной депрессии, которая привела нее на грань самоубийства. И на протяжении следующих 12 лет ее жизнь вращалась исключительно вокруг проблем с психическим здоровьем, с которыми она пыталась справиться при помощи алкоголя и наркотиков.
Фото: Instagram ainz112
«С раннего возраста я столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, после чего моя жизнь буквально пошла под откос. Я жила в полной темноте и начала пить. Мне казалось, что это нормально. Я все время напивалась и пропускала работу, из-за чего меня увольняли. Так повторялось бесконечно. Я понимала, что либо окажусь в тюрьме, либо покончу с собой, либо избавлюсь от зависимостей. Я выбрала последний вариант», – рассказала Эйнси.
Девушка признается, что это была ужасная жизнь, причем не только для нее, но и для ее родных и близких, потому около 1,5 лет назад она поняла, что больше не может так жить и присоединилась к программе анонимных наркоманов и алкоголиков, прошла все 12 шагов к трезвости, изменила круг общения и преобразилась до неузнаваемости как внутренне, так и внешне. «Благодаря этой программе моя жизнь полностью изменилась, у меня есть постоянная работа и нет никакого насилия и беспредела. Восстановление – это постоянный процесс, но он помог мне полюбить себя и людей, перестать быть эгоисткой», – пояснила она. Эйнси поделилась своей историей и тем, к чему приводят пагубные привычки, чтобы обратить внимание людей на то, как тяжело сейчас приходится молодежи, и наглядно показать, как можно изменить свою жизнь. Девушка призвала всех обязательно обращаться за помощью, потому что в этом нет ничего постыдного.
Фото: Instagram ainz112
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