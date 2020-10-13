Как выглядит девушка, поборовшая свои тяжелые зависимости и изменившаяся до неузнаваемости

Девушка признается, что это была ужасная жизнь, причем не только для нее, но и для ее родных и близких, потому около 1,5 лет назад она поняла, что больше не может так жить и присоединилась к программе анонимных наркоманов и алкоголиков, прошла все 12 шагов к трезвости, изменила круг общения и преобразилась до неузнаваемости как внутренне, так и внешне. «Благодаря этой программе моя жизнь полностью изменилась, у меня есть постоянная работа и нет никакого насилия и беспредела. Восстановление – это постоянный процесс, но он помог мне полюбить себя и людей, перестать быть эгоисткой», – пояснила она. Эйнси поделилась своей историей и тем, к чему приводят пагубные привычки, чтобы обратить внимание людей на то, как тяжело сейчас приходится молодежи, и наглядно показать, как можно изменить свою жизнь. Девушка призвала всех обязательно обращаться за помощью, потому что в этом нет ничего постыдного.

Фото: Instagram ainz112

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!