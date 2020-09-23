Как выглядит человек-«рептилия», который удалил себе уши, часть носа и раздвоил язык

Еще в 2017 году Энтони в одном из интервью сказал: «Я с раннего возраста был увлечен мутациями и преобразованиями человеческого тела. И когда работал охранником, меня озарило: я понял, что живу не так, как хотел. За сутки я бросил все и переехал в Австралию». По его словам, он постоянно выстраивает свое тело и постоянно планирует новые трансформации. Экспериментируя с собственной внешностью, француз буквально примеряет на себя личину новых персонажей, чаще всего страшных. «Я часто люблю пугать своим обликом людей на улицах. Особенно эффектно это получается на темных улицах», – со смехом заявил он. Одной из последних модификаций Энтони стало хирургическое удаление кончика носа. Поскольку эта операция во многих странах незаконна, ему пришлось поискать хирурга, который согласился бы провести ему ринотомию. Специалист нашелся в Барселоне. Самопровозглашенный инопланетянин сейчас очень доволен своей новой внешностью и не жалеет о том, что решился «мутировать» самого себя.

Фото: depositphotos, Instagram the_black_alien_project

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