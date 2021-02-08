Как выглядит без боди-арта «самая татуированная блогер Британии»

Особенно непривычно без татуировок выглядело лицо Бекки, о чем ей и поспешили рассказать подписчики, которые не стеснялись выражать свое мнение в комментариях: «Без них ты прекрасна!», «И так, и эдак вы очень хороши», «С татуировками ты выглядишь более интересной», «Великолепная женщина, что с татуировками, что без них!», «Великолепна в обеих ипостасях! Какой косметикой ты пользовалась? Хочу замазать свою татуировку в день свадьбы», «Не имеет значение, что предпочитаем мы, ведь сейчас у тебя есть татуировки», – отметили они.