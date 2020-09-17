Как выглядит 14-летняя девочка, сделавшая 300 операций на глазах ради кукольной внешности

Трансформация девушки действительно очевидна: на фотографиях двухлетней давности она выглядит как другой человек. «У меня нет никаких сожалений по поводу полной смены облика, я буду продолжать делать все, что считаю нужным, чтобы стать еще красивее!», – говорит она. Чжоу призналась, что из-за многочисленных операций и последующей реабилитации ей даже пришлось на некоторое время перестать ходить в школу, так как для ее здоровья многочисленные хирургические вмешательства за столь короткий срок не прошли для ее здоровья бесследно. Однако китаянка не намерена останавливаться на достигнутом результате, ведь у нее есть цель – стать похожей на живую куклу, так как вид игрушек ей всегда казался более привлекательным, чем ее собственная внешность.

На вопрос, откуда у нее такие огромные средства на пластику, девочка отвечает, что их дают ей родители, которые полностью поддерживают все ее начинания и уважают желание измениться, а комментарии незнакомцев, которые порой не очень лестно высказываются о ее новом облике, Чжоу не очень волнуют. «Я делаю процедуры не для того, чтобы соответствовать чужим стандартам, а потому, что мне это приносит уверенность в себе и радость», — отметила школьница.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!