«Как выглядеть роскошной по дороге в аэропорт»: Седокова показала забавное видео в маске для лица

На днях Анна Седокова принимала участие в съемках в столице Таиланда, а на обратном пути, еще во время поездки в аэропорт, певица решила позаботиться о своей коже и... сделала маску для лица прямо в автобусе.

«Как выглядеть в 6 утра стильной, увлажненной, роскошной, выспавшейся и жизнерадостной по дороге в аэропорт? Никак) Доброе утро, я и плюс 27 градусов тепла передаем тебе приветики», — заявила Седокова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).