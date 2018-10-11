«Как выглядеть роскошной по дороге в аэропорт»: Седокова показала забавное видео в маске для лица

На днях Анна Седокова принимала участие в съемках в столице Таиланда, а на обратном пути, еще во время поездки в аэропорт, певица решила позаботиться о своей коже и... сделала маску для лица прямо в автобусе.
«Как выглядеть в 6 утра стильной, увлажненной, роскошной, выспавшейся и жизнерадостной по дороге в аэропорт? Никак) Доброе утро, я и плюс 27 градусов тепла передаем тебе приветики», — заявила Седокова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники оценили находчивость Анны. Многие отметили, что звезда — девушка без комплексов: «Хмммм... А я думал, что 0,5 светлого– лучшее решение...)))», «Да, Майкл Жексон. Красавица», «Скоро хэллоуин...)», «Что морщинки появляются? Но ты Найс и с ними будешь Ань».
Фото и видео: Instagram