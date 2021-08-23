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Как выглядеть на 20 лет моложе: Кейт Босуорт делится секретами по уходу за кожей

Американская актриса и фотомодель Кейт Босуорт известна публике благодаря съемкам в фильме ужасов «Сомния», боевике «Последний рубеж» и другим кинопроектам. Сегодня знаменитости 38 лет, при этом поклонники удивляются, что она даже не изменилась с момента съемок картин двадцатилетней давности. Ее секретом красоты считается регулярный и качественный уход за кожей. «Я очень хорошо забочусь о своей коже. Она чувствительная и светлая, поэтому я очень легко получаю солнечные ожоги», — сообщила актриса в одном из своих интервью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Босуорт, 3 августа

Фото: Instagram katebosworth

В беседе с Women's Health Кейт Босуорт назвала свои любимые способы ухода за капризной кожей. Свой день актриса начинает с умывания травяным очищающим средством, которое использует уже довольно долго и регулярно. Кроме того, героиня материала предпочитает очищающее масло, эффективно удаляющее любой макияж и делающее кожу нежной и мягкой. Затем наносится успокаивающая сыворотка.

Еще одним любимым средством Босуорт считает увлажняющий крем, но важными критериями считает эффективность, легкую текстуру и приятный аромат. Помимо увлажнения кожи лица, она предпочитает и бальзамы для губ.

Кейт вдобавок защищает свое лицо от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей и использует солнцезащитные кремы. Также отмечает эффективность масок, поскольку они, по мнению знаменитости, способны скрыть даже результаты бессонной ночи.

Фото: Instagram katebosworth

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