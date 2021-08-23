Как выглядеть на 20 лет моложе: Кейт Босуорт делится секретами по уходу за кожей

В беседе с Women's Health Кейт Босуорт назвала свои любимые способы ухода за капризной кожей. Свой день актриса начинает с умывания травяным очищающим средством, которое использует уже довольно долго и регулярно. Кроме того, героиня материала предпочитает очищающее масло, эффективно удаляющее любой макияж и делающее кожу нежной и мягкой. Затем наносится успокаивающая сыворотка.

Еще одним любимым средством Босуорт считает увлажняющий крем, но важными критериями считает эффективность, легкую текстуру и приятный аромат. Помимо увлажнения кожи лица, она предпочитает и бальзамы для губ.

Кейт вдобавок защищает свое лицо от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей и использует солнцезащитные кремы. Также отмечает эффективность масок, поскольку они, по мнению знаменитости, способны скрыть даже результаты бессонной ночи.