Как выглядели в начале карьеры Мег Райан и другие звезды первой величины
Узнаете ли вы в этой миловидной девушке Мег Райан? Вряд ли! Ведь сегодня она выглядит совсем иначе. Увлечение пластикой в попытках сохранить молодость стоило ей суперуспешной карьеры. Начинала актриса со съемок в самой настоящей мыльной опере под названием «Как вращается мир». Но быстро вознеслась на вершину голливудского Олимпа после выхода на экраны романтических комедий «Как Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Анастасия» и многих других успешных проектов.
Фото: dpa
Том Хэнкс на заре своей карьеры был кудрявым брюнетом с немного наивным взглядом. При этом одним из первых фильмов, в котором он «засветился», стал слэшер. Тогда ему было всего 23 года. Сейчас актеру уже 60 лет, и за его плечами весьма плодотворная карьера и множество номинаций в престижных премиях, включая «Оскар».
Фото: dpa
Мерил Стрип будто узнала секрет вечной молодости. Иначе объяснить то, что она практически не изменилась с начала карьеры, невозможно. Сегодня 70-летняя актриса – одна из самых уважаемых и награждаемых в своей профессии. При этом она продолжает активно сниматься. Но начинала она с бродвейских подмостков, и театр для нее был приоритетнее кинематографа.
Фото: dpa
Карьера Сигурни Уивер взлетела в стратосферу, когда ей исполнилось 29 лет, именно тогда она сыграла Эллен Рипли в фильме «Чужой». Стоит отметить, что несмотря на зрелый возраст, актриса не потеряла своей индивидуальности и стареет очень красиво.
Фото: dpa
Дайан Китон снялась в фильме «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы в возрасте 26 лет. У нее есть «Оскар», множество успешных ролей. В профессии она и сегодня востребована – не так давно она «засветилась» в «Молодом Папе» Паоло Соррентино.
Фото: dpa
Роберт Дауни-младший, кажется, в 27 выглядел гораздо хуже, чем сегодня. Таланта ему всегда было не занимать, но первая известность, свалившаяся на него после роли Чарли Чаплина, сыграла с ним злую шутку: актер увлекся запрещенными веществами. Возможно, этим и объясняется его измученный вид.
Фото: dpa
Роберт Де Ниро начал сниматься в 20 лет, однако первая картина с его участием увидела свет лишь спустя 6 лет. Однако затем все завертелось со страшной скоростью, от предложений не было отбоя, но прорывной стала роль во втором «Крестном отце», за которую он получил «Оскара». Сегодня ему 70 лет, и выглядит он великолепно, несмотря на наличие лишнего веса.
Фото: dpa
Фото: globallook, dpa
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