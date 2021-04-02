Как выглядели в начале карьеры Мег Райан и другие звезды первой величины

Том Хэнкс на заре своей карьеры был кудрявым брюнетом с немного наивным взглядом. При этом одним из первых фильмов, в котором он «засветился», стал слэшер. Тогда ему было всего 23 года. Сейчас актеру уже 60 лет, и за его плечами весьма плодотворная карьера и множество номинаций в престижных премиях, включая «Оскар».