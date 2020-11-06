Как выглядела гламурная модель до того, как покрыла себя татуировками от шеи до пят

Девушка говорит, что сейчас ей гораздо комфортнее жить в собственном теле, добавило уверенности в себе еще и то, что она стала работать тату-моделью. Она по-прежнему не общается с теми, кто когда-то унижал ее или старается критиковать то, как она выглядит на данный момент. «Мне было плохо, потому я так преобразилась. Сейчас мне гораздо комфортнее в собственном теле, чем раньше. Я очень благодарна тому, как все обернулось, но, если кто-то вздумает меня критиковать, он будет отправлен по известному адресу, потому что сейчас я чувствую себя сегодня гораздо лучше, чем когда-либо прежде. Я независима, свободна и живу так, как хочу!» – заявила она. Фолловеры поддержали свою любимицу и похвалили ее за смелость. «Главное, чтобы вы были довольны собой!» «Пусть идут к черту те, кто думает, как вам стоит жить!», «Мегакрасивые татуировки. Мое уважение вам за честность», «Вы умная женщина и сделали свой выбор, потому никого не слушайте», – написали они ей в комментариях.

Фото: dInstagram gymgamergirl

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