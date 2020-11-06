Как выглядела гламурная модель до того, как покрыла себя татуировками от шеи до пят
Фото: Instagram gymgamergirl
Как сообщает онлайн-портал Daily Star, модель, называющая себя в социальной сети Instargam Gym Gamer Girl, решила поделиться со своими почти 400 тысячами подписчиков снимком, как она выглядела до того, как ей сделали ее гигантскую татуировку. В своем посте девушка призналась, что раньше чувствовала себя гораздо менее уверенной. Ей казалось, что ее внешность очень далека до совершенства. Кроме того, с подросткового возраста она боролась с акне, из-за чего ей казалось, что у нее совсем нет друзей.
Чтобы хоть как-то утешиться, девушка начала играть в видеоигры, ходила в спортзал, а затем открыла для себя мир боди-арта. «Многие меня спрашивали, как я выглядела раньше. Вот вам ответ. В тот период жизни мне было очень плохо, и у меня ничего и никого не было. В детстве я страдала от сильных прыщей, из-за чего я всегда была аутсайдером в любой компании», – призналась она. Gym Gamer Girl, которая описывает себя как «модель снаружи и ботанику внутри», говорит, что тогда был очень темный период в ее жизни, но она не хотела позволять одиночеству завладеть собой. «В какой-то момент я подумала, что или погибну, или буду драться – и решила драться», – заявила она и начала усиленно заниматься своей кожей, принялась изучать боевые искусства и в целом очень сильно изменилась.
Девушка говорит, что сейчас ей гораздо комфортнее жить в собственном теле, добавило уверенности в себе еще и то, что она стала работать тату-моделью. Она по-прежнему не общается с теми, кто когда-то унижал ее или старается критиковать то, как она выглядит на данный момент. «Мне было плохо, потому я так преобразилась. Сейчас мне гораздо комфортнее в собственном теле, чем раньше. Я очень благодарна тому, как все обернулось, но, если кто-то вздумает меня критиковать, он будет отправлен по известному адресу, потому что сейчас я чувствую себя сегодня гораздо лучше, чем когда-либо прежде. Я независима, свободна и живу так, как хочу!» – заявила она. Фолловеры поддержали свою любимицу и похвалили ее за смелость. «Главное, чтобы вы были довольны собой!» «Пусть идут к черту те, кто думает, как вам стоит жить!», «Мегакрасивые татуировки. Мое уважение вам за честность», «Вы умная женщина и сделали свой выбор, потому никого не слушайте», – написали они ей в комментариях.
Фото: dInstagram gymgamergirl
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