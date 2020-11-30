Как выглядела до пластики женщина, которую муж «превратил» в грудастую Барби

Росс, у которого свой бизнес, планирует также оплатить и ее предстоящую ринопластику, которую его супруга надеется сделать в начале 2021 года. «Я все еще не на 100% довольна собственной внешностью, — говорит Чарли, — и надеюсь, операция по исправлению формы носа, которую я планирую сейчас, сделает меня, наконец, счастливой. Также в моих мечтах — переделка формы подбородка, скул и губ, но это произойдет только после ринопластики».

Фото: Instagram charlieeebarbie

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