Как выглядела до пластики мать 5 детей, потратившая миллион долларов на внешность куклы

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, американка мечтала превратить себя из симпатичной женщины в пластиковую куклу без возраста. Однажды она посчитала, во сколько ей обошлось ее преображение и сама удивилась, что уже потратила около миллиона долларов: «Если бы я догадывалась об этом раньше, наверное, не смогла бы довести до конца свою бьютификацию и выглядеть, как мисс Барби. Это чертовски дорого, но, честно говоря, оно того стоит. И знаете, я этого достойна».

Наннетт рассказала, что она сделала блефаропластику верхних век, ввели ботокс в лоб, филлеры в щеки, губы и подбородок, установили виниры и несколько раз увеличивали грудь с размера С до Н. Несмотря на то, что женщина и так здорово изменилась и действительно уже больше напоминает куклу, чем живого человека, она не намерена на этом останавливаться – она уже записалась на прием к «специалисту по вагинам» для проведения лабиопластики (операция по изменению формы малых и больших половых губ и кожных складок вокруг вульвы).