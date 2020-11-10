Как выглядела до пластики мать 5 детей, потратившая миллион долларов на внешность куклы
Фото: Instagram nannettehammond
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, американка мечтала превратить себя из симпатичной женщины в пластиковую куклу без возраста. Однажды она посчитала, во сколько ей обошлось ее преображение и сама удивилась, что уже потратила около миллиона долларов: «Если бы я догадывалась об этом раньше, наверное, не смогла бы довести до конца свою бьютификацию и выглядеть, как мисс Барби. Это чертовски дорого, но, честно говоря, оно того стоит. И знаете, я этого достойна».
Наннетт рассказала, что она сделала блефаропластику верхних век, ввели ботокс в лоб, филлеры в щеки, губы и подбородок, установили виниры и несколько раз увеличивали грудь с размера С до Н. Несмотря на то, что женщина и так здорово изменилась и действительно уже больше напоминает куклу, чем живого человека, она не намерена на этом останавливаться – она уже записалась на прием к «специалисту по вагинам» для проведения лабиопластики (операция по изменению формы малых и больших половых губ и кожных складок вокруг вульвы).
Американка говорит, что мечтает о дизайнерской вагине мисс Барби, ведь «фонтан молодости начинается именно с юной вагины». Операция стоит в районе 3 тысяч фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей по текущему курсу), но женщину это не останавливает. По словам Наннетт, она не беспокоится о том, как пройдет процедура и реабилитация после нее, ведь ее цель – уменьшить малые половые губы. «Другие послеоперационные восстановления уже подготовили меня к этой процедуре. Моя терпимость к боли чрезвычайно высока, и моя новая внешность стоит каждого потраченного на нее пенни. Я чувствую себя счастливой». Именно по этой причине женщина намерена сохранять свою «пластиковую» красоту и в 70 лет, потому не исключает, что сделает круговую подтяжку лица в будущем.
Фото: Instagram nannettehammond
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