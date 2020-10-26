Как выглядела девушка-«белый дракон» до пластики и во сколько ей обошлась трансформация тела
Фото: Instagram ambs_luke09Instagram ambs_luke09
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Эмбер Люк, ставшая популярной в социальных сетях благодаря своей одержимости татуировками и бодимодификациями. В своем микроблоге в Instagram девушка поделилась редкой фотографией, на которой показала себя накануне своего 18-летия – того момента, когда решилась полностью изменить свои лицо и тело. «Никаких татуировок на лице, только маленький и никому не заметный пирсинг на скуле, но нам всем надо с чего-то начинать», – написала она под снимком.
После того как энтузиастка модификаций тела сделала свою первую татуировку, она поняла, что не успокоится, пока не покроет себя боди-артом с головы до пят. На эти цели за прошедшие 7 лет она потратила 120 тысяч долларов (больше 9 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). Из них 50 тысяч пришлось отдать непосредственно за рисунки на теле, которых у нее около 600, и татуаж белков глаз в голубой цвет, из-за которого она на 3 недели ослепла. На оставшиеся 70 тысяч Люк сделала расщепление языка, бразильскую подтяжку ягодиц, дважды увеличила грудь, ввела наполнители в щеки и губы, установила в уши заостренные импланты и «прорезала» в них тоннели и вставила пирсинг.
Девушка заявляет, что до того как стала покрывать себя рисунками, у нее была диагностирована депрессия, склонность к суициду. «Я была ходячей мертвой девочкой. Ненавидела себя большую часть времени – и это чувство было очень глубоким и всепоглощающим. Меня это мучило. Теперь я полностью превратилась в ту, кем горжусь. Я сильная женщина, которая точно знает, кто она и чего хочет», – рассказала она. Эмбер признается, что ей никогда не нравился ее внешний вид с «голой» кожей, она и сейчас смотрит на свои старые снимки и искренне считает, что была невзрачной серой мышкой. По этой причине она собирается продолжать свою трансформацию.
Фото: Instagram ambs_luke09
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