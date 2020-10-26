Как выглядела девушка-«белый дракон» до пластики и во сколько ей обошлась трансформация тела

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Эмбер Люк, ставшая популярной в социальных сетях благодаря своей одержимости татуировками и бодимодификациями. В своем микроблоге в Instagram девушка поделилась редкой фотографией, на которой показала себя накануне своего 18-летия – того момента, когда решилась полностью изменить свои лицо и тело. «Никаких татуировок на лице, только маленький и никому не заметный пирсинг на скуле, но нам всем надо с чего-то начинать», – написала она под снимком.

После того как энтузиастка модификаций тела сделала свою первую татуировку, она поняла, что не успокоится, пока не покроет себя боди-артом с головы до пят. На эти цели за прошедшие 7 лет она потратила 120 тысяч долларов (больше 9 миллионов рублей по текущему курсу ЦБ). Из них 50 тысяч пришлось отдать непосредственно за рисунки на теле, которых у нее около 600, и татуаж белков глаз в голубой цвет, из-за которого она на 3 недели ослепла. На оставшиеся 70 тысяч Люк сделала расщепление языка, бразильскую подтяжку ягодиц, дважды увеличила грудь, ввела наполнители в щеки и губы, установила в уши заостренные импланты и «прорезала» в них тоннели и вставила пирсинг.