Как выглядела блогерша-мормонка до того, как стала пышногрудой дивой

Как сообщает онлайн-издание Daily Star, в начале своего пути к славе 51-летняя женщина была учителем игры на фортепиано и строгой мормонкой. Аллегра признается, что тогда была крайне неуверена в себе, потому и начала в 30 лет заниматься моделингом. Постепенно ей захотелось улучить пропорции своего тела.

На первую пластику груди она решилась в 33 года, и тогда у нее проснулась «жадность до больших сисек». Позже она не раз ложилась под нож пластического хирурга и постепенно «дорастила» размер своих имплантов до 4600 кубических миллилитров. Кроме того, за ее плечами операция по подтяжке живота, бразильская подтяжка ягодиц, инъекции наполнителей в губы и, конечно же, ботокс.