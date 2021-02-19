Как выглядела блогерша-мормонка до того, как стала пышногрудой дивой
Как сообщает онлайн-издание Daily Star, в начале своего пути к славе 51-летняя женщина была учителем игры на фортепиано и строгой мормонкой. Аллегра признается, что тогда была крайне неуверена в себе, потому и начала в 30 лет заниматься моделингом. Постепенно ей захотелось улучить пропорции своего тела.
На первую пластику груди она решилась в 33 года, и тогда у нее проснулась «жадность до больших сисек». Позже она не раз ложилась под нож пластического хирурга и постепенно «дорастила» размер своих имплантов до 4600 кубических миллилитров. Кроме того, за ее плечами операция по подтяжке живота, бразильская подтяжка ягодиц, инъекции наполнителей в губы и, конечно же, ботокс.
С тех пор Аллегра отказалась от скромной консервативной одежды в пользу провокационных нарядов, без грамма стеснения постоянно позирует перед камерами и ведет успешный микроблог в Instagram. Именно в своем аккаунте звезда и поделилась архивным снимком, на котором продемонстрировала, как выглядела в своей прошлой жизни. Подписчики отметили, что их любимица отлично выглядела тогда, но и сейчас весьма хороша: «Вы так красивы на обеих фотографиях», «Экстремальные изменения, но, определенно, очень интересные», «Ты и тогда была прекрасна, но сейчас просто богиня», ¬– написали они в комментариях.
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Фото: Instagram allegracoleworld
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