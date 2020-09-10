Как выбрать идеально сидящий бюстгальтер без посторонней помощи

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперты составили подробное руководство, которое поможет определиться с выбором. По их словам, для начала стоит определить точный размер чашки. Для этого надо измерить свой бюст по самой его выступающей точке, а затем сделать замер непосредственно под грудью. Далее остается только высчитать разницу между этими двумя показателями: если она равна 12 см, выбирайте чашку А, 14 см — В, 16 см — C, 18 см — D, 20 см — Е и т.д.

Особое внимание нужно уделить тому, чтобы грудь полностью помещалась в чашку и при этом не «утекала» подмышку, а если бюстгальтер на косточках, они не должны впиваться в тело – это очень важно! Кроме того, чашки не должны оттопыриваться (это значит, вам нужен размер поменьше), или пережимали бюст или «заставляли» его вываливаться (в этом случае вы выбрали слишком маленькую модель).