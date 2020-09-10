Как выбрать идеально сидящий бюстгальтер без посторонней помощи
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперты составили подробное руководство, которое поможет определиться с выбором. По их словам, для начала стоит определить точный размер чашки. Для этого надо измерить свой бюст по самой его выступающей точке, а затем сделать замер непосредственно под грудью. Далее остается только высчитать разницу между этими двумя показателями: если она равна 12 см, выбирайте чашку А, 14 см — В, 16 см — C, 18 см — D, 20 см — Е и т.д.
Особое внимание нужно уделить тому, чтобы грудь полностью помещалась в чашку и при этом не «утекала» подмышку, а если бюстгальтер на косточках, они не должны впиваться в тело – это очень важно! Кроме того, чашки не должны оттопыриваться (это значит, вам нужен размер поменьше), или пережимали бюст или «заставляли» его вываливаться (в этом случае вы выбрали слишком маленькую модель).
Кроме того, бюстгальтер должен плотно прилегать к спине: его задняя часть не должна провисать или быть сильно задраной – идеальная посадка предполагает параллельное полу расположение. Также бретели правильно подобранного белья не должны брать на себя всю нагрузку. При правильно подобранном размере они не должны впиваться в плечи или постоянно с них спадать. Если ваша грудь потеряла былую упругость, стоит присмотреться к моделям, верхняя часть лифчика которых украшена эластичным кружевом – это удержит ее на месте. Также стоит учитывать размер вашего бюста: чем он больше, тем более глубокой и закрытой должна быть чашка.
Помимо размера груди также важно учитывать и ее форму. Так, асимметричному по объему или форме бюсту подойдут мягкие варианты или push-up, который нивелирует этот недостаток. Для конического бюста идеальны лифчики-бандо и спортивные бра. В то же время обладательницам круглой груди подойдет большинство представленных на рынке моделей, так что ориентироваться нужно только на ее размер.
Фото: depositphotos
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