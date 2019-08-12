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«Как восковая кукла»: внезапные перемены во внешности Ани Лорак расстроили поклонников

Поклонники сильно озадачены и не могут понять, что произошло с их любимой певицей.

Ани Лорак опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новое фото, сделанное в гримерке перед выходом на сцену, которое подписала: «Жизнь – сцена. Сцена – жизнь». На снимке певица сидит в халате, еще не облачившись в концертный наряд, но прическа и макияж уже завершены.

Многочисленные поклонники звезды не сразу узнали свою любимицу. То ли дело в слишком большом количестве фотошопа, то ли в макияже, то ли Ани переусердствовала с косметологическими процедурами, но факт остается фактом: она практически неузнаваема.

В комментариях под фотографией развернулась бурная дискуссия о том, что певица хоть и по-прежнему красива, но «потеряла свое лицо», а от ее было индивидуальности не осталось и следа.

«Красивая, но как кукла, от былой Каролины мало что осталось...», «Ани, вы на этих фотках, как Барби – это красиво, конечно, но...», «Ани Лорак уже не та.... Сейчас она другая, нет той искренности, изящества, индивидуальности... Сейчас это копия... Только чего? Вот вопрос», «Раньше Каролина была не силиконовой куклой, как большинство, а живой, настоящей. Сейчас это просто другой человек...», «Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?», «От прежней Ани Лорак ничего кроме голоса не осталось. Слилась с общей массой гламурных светских девиц», «Каролина, ты супер! Но увеличение губ пора приостановить», «Каролина, вас зритель скоро не узнает, вы потихоньку сама на себя уже становитесь не похожа», «Ани, вы фейстюнс скачали?», «Зачем столько фотошопа, если вы все равно красивая?» – это лишь немногие из сотен обеспокоенных комментариев пользователей.

Впрочем, было бы несправедливо не отметить, что некоторые из поклонников певицы все же оценили новый образ Ани Лорак. Они вступились за любимую певицу и заявили, что после развода она становится с каждым днем краше.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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