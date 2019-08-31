«Как вам идет»: Юлия Снигирь похвасталась новой стрижкой

36-летняя Юлия Снигирь долгое время была верна выбранному имиджу — длинные роскошные каштановые волосы. Однако не так давно актриса подстриглась и показала обновленную себя в блоге. «Настроение…», — подписала снимок Юлия, добавив хештеги #безфильтров и «безфотошопа.
«Как знакомо.. растишь.. растишь.. а потом бац и душа требует перемен…», «Как Вам идёт каре!!!», «Как вам хорошо с короткими волосами!! Образ более свежий и легкий))», «Хорошо так тоже», «Как вам идёт новая стрижка♥️», «Очень по- современному, Вам идет, помолодели», «Какая Вы))🤗 другая 👍», — обсуждают фолловеры новую стрижку актрисы.
А вам нравится новый имидж Юлии Снигирь?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!