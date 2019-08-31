«Как вам идет»: Юлия Снигирь похвасталась новой стрижкой

«Как знакомо.. растишь.. растишь.. а потом бац и душа требует перемен…», «Как Вам идёт каре!!!», «Как вам хорошо с короткими волосами!! Образ более свежий и легкий))», «Хорошо так тоже», «Как вам идёт новая стрижка♥️», «Очень по- современному, Вам идет, помолодели», «Какая Вы))🤗 другая 👍», — обсуждают фолловеры новую стрижку актрисы.

А вам нравится новый имидж Юлии Снигирь?