«Как в фильме ужасов»: женщина сделала татуаж и стала похожа на жертву нападения

Позвонив в него, женщина записалась на прием и внесла предоплату. Специалист поспешно провела консультацию, даже не взглянув на состояние кожи пациентки и ее глаза и губы, хотя у Ханны правый глаз был искусственным и татуаж надо было делать с особой осторожностью, затем нанесла карандашом контуры будущих стрелок и анестезию. На просьбу пациентки взглянуть на то, каким она видит конечный результат, косметолог ответила отказом. То, что началось дальше, по словам британки, больше напоминало фильм ужасов: «Я снова попросила увидеть, как будет выглядеть подводка, но мою просьбу проигнорировали, затем «эксперт» включила свою машинку, начала работать и тут я почувствовала ужасную боль. Все, что я могла слышать, это была игла, которая находилась всего в миллиметре от моих глаз и век. Я чувствовала себя героиней хоррора. Я привыкла к боли, мне и раньше делали косметологические процедуры, но эта боль была совсем другой. А мастер все продолжала протирать мои закрытые глаза салфетками, как я потом узнала, из-за сильного кровотечения».

Ханна уверяет, что она просила косметолога прекратить работу, ведь боль была слишком сильной, она даже попыталась уйти, но врач была слишком сильной и продолжала прижимать ее к креслу, приговаривая, что не остановится, пока не закончит, и требовала, чтобы та «перестала вести себя как ребенок».