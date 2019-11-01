«Как в фильме ужасов»: женщина сделала татуаж и стала похожа на жертву нападения
Женщина заявила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что приняла решение сделать татуаж, потому что устала тратить много времени на утренний макияж, а ее работа требовала. Чтобы она всегда выглядела безупречно. У Ханны, по ее признанию, уже был микроблейдинг бровей, и эта процедура прошла для нее практически безболезненно, а результат очень порадовал. «Тогда я решила, что сделаю себе стрелки и перманентный макияж губ, чтобы сэкономить время на коррекцию макияжа между встречами и перелетами», – пояснила она свое решение.
Ханна сказала, что перед тем как обратиться к мастеру, провела обширное исследование, в ходе которого просмотрела форумы, прочитала обзоры и изучила фото работ кандидатов, что и привело ее к «специалисту», практикующему в салоне, расположенном в престижном районе ее города.
Фото: facebook
Позвонив в него, женщина записалась на прием и внесла предоплату. Специалист поспешно провела консультацию, даже не взглянув на состояние кожи пациентки и ее глаза и губы, хотя у Ханны правый глаз был искусственным и татуаж надо было делать с особой осторожностью, затем нанесла карандашом контуры будущих стрелок и анестезию. На просьбу пациентки взглянуть на то, каким она видит конечный результат, косметолог ответила отказом. То, что началось дальше, по словам британки, больше напоминало фильм ужасов: «Я снова попросила увидеть, как будет выглядеть подводка, но мою просьбу проигнорировали, затем «эксперт» включила свою машинку, начала работать и тут я почувствовала ужасную боль. Все, что я могла слышать, это была игла, которая находилась всего в миллиметре от моих глаз и век. Я чувствовала себя героиней хоррора. Я привыкла к боли, мне и раньше делали косметологические процедуры, но эта боль была совсем другой. А мастер все продолжала протирать мои закрытые глаза салфетками, как я потом узнала, из-за сильного кровотечения».
Ханна уверяет, что она просила косметолога прекратить работу, ведь боль была слишком сильной, она даже попыталась уйти, но врач была слишком сильной и продолжала прижимать ее к креслу, приговаривая, что не остановится, пока не закончит, и требовала, чтобы та «перестала вести себя как ребенок».
После того как псевдомастер закончила свою работу, Ханна уже была близка к обмороку, находилась в шоке, ее платье было пропитано физиологическим раствором и на нем были капли крови. Но результат поразил женщину еще больше: ее веки стали фиолетовыми и кровоточили, на лице остались отпечатки пальцев из-за сильного давления, а стрелки получились совсем не такими, как она просила, они даже не были ровными. «У меня было ощущение, что мое лицо разделали, как тушку птицы. Я просто онемела, а мастер, кажется, даже не беспокоилась. Все, о чем я могла думать, что не позволю ей дотронуться до моих губ и хочу убраться отсюда как можно скорее. Я была действительно очень напугана», – заявила Ханна. Все еще находясь в шоке от сильной боли, женщина позвонила в службу экстренной помощи, где ей посоветовали срочно отправиться в больницу. В госпитале врач ей сказал, что ее веки попросту порезаны, а из-за нанесенного поверх открытых ран консиллера в раны попала инфекция. Ханне было назначено серьезное лечение антибиотиками, стероидами и обезболивающими. Также доктора диагностировали у нее посттравматическое расстройство.
Сейчас женщина лечится у лицензированного косметолога, чтобы исправить последствия ужасающей работы специалиста-садиста.
Фото: vostock-photo, facebook
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