Как ухаживать за кожей и волосами летом, чтобы сохранить их здоровыми осенью
Бьюти-эксперт по волосам сервиса СберУслуги Елена Коростелева и дерматолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дмитрий Злобин поделились советами по уходу за кожей и волосами в летний сезон. По их мнению, первое, о чем ни в коем случае нельзя забывать, это защита кожи от UV-лучей. С этим лучше всего справятся средства с SPF. За 15 минут до выхода на солнце необходимо нанести водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше на всю кожу, не покрытую одеждой. Крем необходимо «обновлять» каждые 2 часа в городе, а также сразу после купания в море или бассейне и интенсивной работы при повышенном потоотделении, после активных физических игр. Не стоит забывать и о том, что наибольшую опасность солнце представляет с 10 до 16 часов — в этот период лучше находиться в тени или остаться дома.
Второе важное правило, о котором забывают даже завзятые бьютиголики – защита от ультрафиолета волос. Активное солнце сушит их, лучи проникают настолько глубоко, что волосы выгорают, то есть теряют свой природный пигмент. Поэтому косметика по уходу за волосами в летний период должна иметь УФ-фильтры, также в ее составе должен быть пантенол, коллаген и гиалуроновая кислота для удержания влаги в волосах.
Не стоит пренебрегать и головными уборами. Особенно это актуально для такой жары, которая стоит в последние недели. Также носите одежду, которая способна защитить вас от влияния УФ-лучей. Для этого подойдут одежда с длинными рукавами и брюки из легких натуральных тканей, широкополая шляпа и солнцезащитные очки с гарантированной защитой от ультрафиолета. Головной убор отлично справится не только с задачей защиты кожи, но и волос.
И последнее правило – перед выходом из дома проверяйте УФ-индекс. Это можно сделать практически на любом сайте с прогнозом погоды. Показатели от 3 до 5 считаются средними, а выше 6 — высокими и загорать при них может быть опасно.
Фото: gettyimages, dpa
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