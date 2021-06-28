Как ухаживать за кожей и волосами летом, чтобы сохранить их здоровыми осенью

Второе важное правило, о котором забывают даже завзятые бьютиголики – защита от ультрафиолета волос. Активное солнце сушит их, лучи проникают настолько глубоко, что волосы выгорают, то есть теряют свой природный пигмент. Поэтому косметика по уходу за волосами в летний период должна иметь УФ-фильтры, также в ее составе должен быть пантенол, коллаген и гиалуроновая кислота для удержания влаги в волосах.

Не стоит пренебрегать и головными уборами. Особенно это актуально для такой жары, которая стоит в последние недели. Также носите одежду, которая способна защитить вас от влияния УФ-лучей. Для этого подойдут одежда с длинными рукавами и брюки из легких натуральных тканей, широкополая шляпа и солнцезащитные очки с гарантированной защитой от ультрафиолета. Головной убор отлично справится не только с задачей защиты кожи, но и волос.

И последнее правило – перед выходом из дома проверяйте УФ-индекс. Это можно сделать практически на любом сайте с прогнозом погоды. Показатели от 3 до 5 считаются средними, а выше 6 — высокими и загорать при них может быть опасно.