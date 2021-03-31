Как ухаживает за кожей звезда «Мстителей» Элизабет Олсен: секреты ее бьюти-рутины

При этом Олсен не отказывается от визита к косметологу: она часто посещает звездного специалиста Кейт Сомервилл. Для домашнего ошелушивания она использует разработанный ею пилинг с молочной кислотой и фруктовыми ферментами, который очищает закупоренные поры и удаляет омертвевшие частички эпидермиса. Также актриса обязательно тщательно увлажняет кожу перед нанесением макияжа, особое внимание уделяя подбородку и носу.

Во время съемок в сериале «Ванда/Вижн» Элизабет призналась, что столкнулась с неожиданной проблемой: на ее подбородке появилась сыпь, для избавления от нее она использовала мицеллярную воду, а затем эксфолиатор. Еще одним обязательным пунктом рутины Олсен является использование солнцезащитного средства, который она считает жизненно важной частью ухода. Она наносит его ежедневно в любое время года и в любую погоду. На ночь актриса использует средство с маслом ши, гиалуроновой кислотой и комплексов витаминов С, Е и В, которое увлажняет и питает кожу.

Однако гораздо более важным пунктом звезда считает не то, каким кремом пользуется, а то, как регулярно это делает: «Мой ночной и утренний режим занимают от 20 до 30 минут, в зависимости от того делаю я маску или нет. Но пропускать его для меня не вариант», – пояснила она.