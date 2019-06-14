Словно и не рожала: молодая мама впечатлила пользователей Сети своей роскошной фигурой

Многие считают, что после родов очень трудно вернуть себе красивое тело — и растяжки появляются, и так называемые родовой фартук не убрать в считанные недели, да и вообще: малыш только родился, не до заботы о своем внешности.

На самом деле вопрос только в собственной целеустремленности, ведь все то, что откладывается на «потом», как правило, перестает быть значимым в ту же секунду. 25-летняя Скай Уитли, бывшая участница реалити-шоу «Большой брат» (аналог «Дом-2»), спустя всего лишь несколько месяцев после родов опубликовала в своем микроблоге фотографию, которая привела в восторг ее подписчиков. На снимке телезвезда демонстрирует стройные ноги, тонкую талию и заметный пресс.

«Детка, почему ты такая красивая?», «Вау, и у тебя есть малыш!», «Просто скажи, как ты это сделала», «Тело на 10 из 10, а ведь у тебя есть ребенок!», «Как можно так шикарно выглядеть после рождения малыша?» — наперебой удивлялись подписчики и оставляют восхищенные комментарии.

Как сообщают британское издание Daily mail, несмотря на то, что после рождения сына у нее начались типичные проблемы всех матерей — выпадение волос, хроническое недосыпание и стресс — она не опустила руки и продолжила приводить себя в форму.