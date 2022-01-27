Как тонкие волосы превратить в шикарную гриву и не разориться: 3 совета, которые работают

Добавьте красок. Светлые блики на фоне темных волос создают эффект дополнительного объема. Можно отдать предпочтение более плавным и естественным акцентам, а можно прибегнуть к четким границам между цветами.

Экспериментируйте с укладкой. Даже при смене привычного пробора волосы получают дополнительный объем. А если вы попробуете высушить голову, опустив все волосы вниз, то получите настоящую гриву в конце. Только, пожалуйста, сушите волосы правильно используя фен, чтобы не повредить кутикулу. Фен нужно держать над головой, чтобы воздух скользил по волосам сверху вниз.