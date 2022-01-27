Как тонкие волосы превратить в шикарную гриву и не разориться: 3 совета, которые работают
Стрижка решает. Даже самые густые и плотные волосы со временем истончаются и превращают ровный срез в оборванное нечто, что уж говорить об изначально тонких прядках. Поэтому необходима каскадная и многоступенчатая стрижка, которая поможет придать объем и создаст эффект копны. Если страшно кардинально менять образ, то начните с удлиненной челки.
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Добавьте красок. Светлые блики на фоне темных волос создают эффект дополнительного объема. Можно отдать предпочтение более плавным и естественным акцентам, а можно прибегнуть к четким границам между цветами.
Экспериментируйте с укладкой. Даже при смене привычного пробора волосы получают дополнительный объем. А если вы попробуете высушить голову, опустив все волосы вниз, то получите настоящую гриву в конце. Только, пожалуйста, сушите волосы правильно используя фен, чтобы не повредить кутикулу. Фен нужно держать над головой, чтобы воздух скользил по волосам сверху вниз.
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