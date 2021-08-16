Как справиться с акне, тусклостью волос и другими проблемами, вызванными жарой

«Как только заметите гиперпигментацию, воспользуйтесь продуктам с высоким содержанием витамина С, который эффективен для борьбы с кожными проявлениями и для обеспечения мощной антиоксидантной защиты», — уверяет специалист. Чтобы не избавляться от проблемы, а предупредить ее появление, необходимо ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

Солнце также может сделать волосы и кожу головы сухими, тогда для здоровья волос рекомендуется использовать термозащитные средства, а для головы полезен регулярный массаж. Также шевелюра может значительно тускнеть, особенно этому подвержены русые девушки, для сохранения насыщенного цвета полезен фиолетовый шампунь.

По словам дерматолога, сам по себе загар уже вредит коже, поскольку вызывает преждевременное старение и может привести к морщинам. «Я рекомендую средства защиты от солнца, которые включают в себя гидраторы, противовоспалительные ингредиенты и антиоксиданты. Они помогут восстановить барьер кожи и лучше защищать от солнца и других агрессивных факторов окружающей среды, вроде загрязнения», — сообщил Говард Мурад. Кроме того, специалист призывает избегать тяжелых кремов и масел, задерживающих тепло, которое кожа пытается высвободить.

Во время жары возможно столкнуться и с угревой сыпью, сообщил врач: «Акне появляются в результате повышенного потоотделения, что приводит к увеличению выработки жира и грязи на коже». В данном случае поможет исправить ситуацию: правильный уход за кожей, сбалансированное питание, использование солнцезащитного крема и поддержание водного баланса.