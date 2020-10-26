Как сохранить макияж безупречным в течение всего дня: советы визажиста

Второй секрет заключается в использовании праймера. Цель этого средств – не только скрыть изъяны и выровнять структуру кожи, но и продлить жизнь макияжу. Помните, вам необходима всего лишь одна небольшая горошинка средства, чтобы тон наилучшим образом распределился по нему. Третий бьютихак – использование фиксатора на финальном этапе создания мейкапа. Для этого вам будет необходим специальный фиксирующий спрей, которых очень много в продаже на любой кошелек. Это средство работает как закрепитель, создавая специальную защитную пленку на поверхности, потому наносить его нужно только после того, как вы закончите и исправите все огрехи, потому что, как только он застынет, сделать этого не получится.

Фото: depositphotos

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