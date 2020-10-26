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Как сохранить макияж безупречным в течение всего дня: советы визажиста

Если вы страдаете от того, что даже самые стойкие текстуры декоративной косметики «плывут» на вас уже через несколько часов после нанесения, возможно, вы не все делаете правильно.

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», есть несколько бьюти-лайфхаков, которыми пользуются визажисты, которые существенно продлевают жизнь макияжу. Первый из них – хорошее увлажнение кожи. Эксперты в один голос повторяют, что нет ничего важнее качественной подготовки эпидермиса к нанесению мейкапа, но мало кто объясняет, что необходимо это для того, чтобы контролировать выработку себума, из-за которого и начинает «плыть» тон и отпечатываться тушь под глазами.

Второй секрет заключается в использовании праймера. Цель этого средств – не только скрыть изъяны и выровнять структуру кожи, но и продлить жизнь макияжу. Помните, вам необходима всего лишь одна небольшая горошинка средства, чтобы тон наилучшим образом распределился по нему. Третий бьютихак – использование фиксатора на финальном этапе создания мейкапа. Для этого вам будет необходим специальный фиксирующий спрей, которых очень много в продаже на любой кошелек. Это средство работает как закрепитель, создавая специальную защитную пленку на поверхности, потому наносить его нужно только после того, как вы закончите и исправите все огрехи, потому что, как только он застынет, сделать этого не получится.

Фото: depositphotos

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