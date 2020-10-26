Как сохранить макияж безупречным в течение всего дня: советы визажиста
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», есть несколько бьюти-лайфхаков, которыми пользуются визажисты, которые существенно продлевают жизнь макияжу. Первый из них – хорошее увлажнение кожи. Эксперты в один голос повторяют, что нет ничего важнее качественной подготовки эпидермиса к нанесению мейкапа, но мало кто объясняет, что необходимо это для того, чтобы контролировать выработку себума, из-за которого и начинает «плыть» тон и отпечатываться тушь под глазами.
Второй секрет заключается в использовании праймера. Цель этого средств – не только скрыть изъяны и выровнять структуру кожи, но и продлить жизнь макияжу. Помните, вам необходима всего лишь одна небольшая горошинка средства, чтобы тон наилучшим образом распределился по нему. Третий бьютихак – использование фиксатора на финальном этапе создания мейкапа. Для этого вам будет необходим специальный фиксирующий спрей, которых очень много в продаже на любой кошелек. Это средство работает как закрепитель, создавая специальную защитную пленку на поверхности, потому наносить его нужно только после того, как вы закончите и исправите все огрехи, потому что, как только он застынет, сделать этого не получится.
Фото: depositphotos
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