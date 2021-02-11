Как смартфоны и гаджеты сказываются на внешности и здоровье детей
В интервью с радиостанцией Sputnik медик заявил, что любые гаджеты и ноутбуки, безусловно, наносят вред зрению, если сидеть за ними слишком долго. Однако есть и другие негативные процессы, которые сказываются на внешности и развитии детей. По мнению Мясникова, использование смартфонов приводит к гормональным нарушениям и нарушению сна. Также чаще всего мы наклоняемся к экрану телефона, а не поднимаем его на уровень глаз, и дети не исключение. Из-за этой вредной привычки они начинают щуриться и вытягивать шею, возникают нарушения осанки.
«Смартфон тоже должен быть ограничен у детей. Пока человек не вырос, лучше меньше использовать смартфон. Но я не верю, что это возможно. Если своему ребенку сказать, чтобы он не пользовался смартфоном, он посмотрит на вас и подумает, что с вами что-то не то», – пояснил Александр Мясников.
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Фото: depositphotos
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