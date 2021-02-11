Как смартфоны и гаджеты сказываются на внешности и здоровье детей

«Смартфон тоже должен быть ограничен у детей. Пока человек не вырос, лучше меньше использовать смартфон. Но я не верю, что это возможно. Если своему ребенку сказать, чтобы он не пользовался смартфоном, он посмотрит на вас и подумает, что с вами что-то не то», – пояснил Александр Мясников.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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