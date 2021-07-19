Как сложилась карьера актеров саги «Сумерки»: от менее успешных до звезд современного кино

Тэйлор Лотнер играл в «Сумерках» роль Джейкоба Блэка. Однако после съемок карьера Тэйлора замедлилась, с тех пор как сериал закончился, он снялся только в четырех картинах. Но также у него была повторяющаяся главная роль в телесериале на BBC One с 2014 по 2018 год, и он появился в «Королевах крика» в 2016 году. Тем не менее он скоро вернется на большой экран в фильме о наставнике НФЛ Шоне Пейтоне, который тренировал детскую футбольную команду.