Как сложилась карьера актеров саги «Сумерки»: от менее успешных до звезд современного кино
Тайсон Хаусмен сыграл одного из друзей Джейкоба. Помимо роли в одной части обсуждаемой саги «Сумерки: Новолуние», он снялся также в 2015 году в фильме ужасов «Накорми дьявола». В настоящее время Тайсон выступает с двумя профессиональными театральными труппами, гастролирующими по всему миру.
Историями профессиональной карьеры актеров вампирского фэнтези поделились в издании Insider.
Фото: Globallook
Алекс Мераз играл оборотня из стаи Джейкоба. После выхода саги в прокат актер получил эпизодические роли в нескольких фильмах. Затем актер снялся в «Отряде самоубийц» и картине «Яркость» вместе с Уиллом Смитом.
Фото: Globallook
Майкл Уэлч играл третьего поклонника главной героини Беллы, который даже угрожал ее семье. До данной роли он уже снимался в телесериале «Жанна Аркадийская«, а также сыграл в телевизионных проектах «Гримм» и «Кости», после чего получил главную роль в сериале «Нация Z». Далее снимался в эпизодических ролях.
Фото: Globallook
Джексон Рэтбоун играл Джаспера — члена семьи Калленов, после чего его пригласили сниматься в фильме «Повелитель стихий», однако его премьера состоялась практически в одно время с очередной частью вампирской саги, потому сразу вышел из кассового соперничества.
Фото: Globallook
Эшли Грин сыграла в «Сумерках» предсказательницу Элис из семьи Калленов. Актриса принимала участие в работе над не особенно популярными фильмами и снималась в телевизионных проектах. Стало известно, что Эшли снимется в картине «Пенсионный план», премьера которой запланирована на 2022 год, Грин сыграет вместе с Николасом Кейджем, Роном Перлманом и другими актерами.
Фото: Globallook
36-летний Келлан Латс снялся во всех пяти фильмах в роли Эммета Каллена, брата Эдварда. После премьер актер готов был покорять Голливуд, но начал сниматься в телевизионных проектах. В его фильмографии отмечено 49 работ. В 2022 году ожидается его появление в военной картине «Выходи сражаться» с Тайризом Гибсоном и Дольфом Лундгреном.
Фото: Globallook
Тэйлор Лотнер играл в «Сумерках» роль Джейкоба Блэка. Однако после съемок карьера Тэйлора замедлилась, с тех пор как сериал закончился, он снялся только в четырех картинах. Но также у него была повторяющаяся главная роль в телесериале на BBC One с 2014 по 2018 год, и он появился в «Королевах крика» в 2016 году. Тем не менее он скоро вернется на большой экран в фильме о наставнике НФЛ Шоне Пейтоне, который тренировал детскую футбольную команду.
Фото: Globallook
Кристиан Серратос после саги начала сниматься в «Ходячих мертвецах» с 2014 года в роли Розиты Эспинозы. А профессиональный прорыв у актрисы случился в 2020 году, когда ее утвердили на главную роль в сериале от Netflix об убитой певице Селене.
Фото: Globallook
Кристен Стюарт обрела свою известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», тогда даже получила специальную награду BAFTA в категории «Восходящая звезда». Сейчас актриса кардинально изменилась, она все еще учувствует в съемках кинопродуктов.
Фото: Globallook
Параллельно с «Сумерками» Анна Кендрик снялась еще в одном фильме в 2009 году, он называется «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни, за который была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. На сегодняшний день актрису можно вспомнить по многим известным картинам.
Фото: Globallook
А главной звездой после выхода всех частей саги стал Роберт Паттинсон, хотя он уже был известен по роли в «Гарри Поттере». Паттинсон работал с талантливыми режиссерами, как братья Сафди («Хорошее время»), Вернер Херцог («Королева пустыни»), Клер Дени («Светская жизнь»), Роберт Эггерс («Маяк») и Кристофер Нолан («Довод»). А в 2022 году 35-летний актер наденет на себя плащ и маску Брюса Уэйна в «Бэтмене».
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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