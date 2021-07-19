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Как сложилась карьера актеров саги «Сумерки»: от менее успешных до звезд современного кино

В ноябре 2008 года в прокат вышла первая часть вампирской саги «Сумерки». Данная фэнтезийная драма была создана режиссером Кэтрин Хардвик как экранизация одноименного романа Стефани Майер. В актерский состав хита того времени вошли также и начинающие артисты, которые обрели популярность благодаря своей роли в кинофраншизе. Так, прошло практически 13 лет, а как сложилась профессиональная карьера героев фильма?
Кадр из фильма «Сумерки»

Тайсон Хаусмен сыграл одного из друзей Джейкоба. Помимо роли в одной части обсуждаемой саги «Сумерки: Новолуние», он снялся также в 2015 году в фильме ужасов «Накорми дьявола». В настоящее время Тайсон выступает с двумя профессиональными театральными труппами, гастролирующими по всему миру.

Историями профессиональной карьеры актеров вампирского фэнтези поделились в издании Insider.

Тайсон Хаусмен, 2010 год

Тайсон Хаусмен, 2010 год

Фото: Globallook

Алекс Мераз играл оборотня из стаи Джейкоба. После выхода саги в прокат актер получил эпизодические роли в нескольких фильмах. Затем актер снялся в «Отряде самоубийц» и картине «Яркость» вместе с Уиллом Смитом.

Алекс Мераз, 2011 год

Алекс Мераз, 2011 год

Фото: Globallook

Майкл Уэлч играл третьего поклонника главной героини Беллы, который даже угрожал ее семье. До данной роли он уже снимался в телесериале «Жанна Аркадийская«, а также сыграл в телевизионных проектах «Гримм» и «Кости», после чего получил главную роль в сериале «Нация Z». Далее снимался в эпизодических ролях.

Майкл Уэлч, 2017 год

Майкл Уэлч, 2017 год

Фото: Globallook

Джексон Рэтбоун играл Джаспера — члена семьи Калленов, после чего его пригласили сниматься в фильме «Повелитель стихий», однако его премьера состоялась практически в одно время с очередной частью вампирской саги, потому сразу вышел из кассового соперничества.

Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун

Фото: Globallook

Эшли Грин сыграла в «Сумерках» предсказательницу Элис из семьи Калленов. Актриса принимала участие в работе над не особенно популярными фильмами и снималась в телевизионных проектах. Стало известно, что Эшли снимется в картине «Пенсионный план», премьера которой запланирована на 2022 год, Грин сыграет вместе с Николасом Кейджем, Роном Перлманом и другими актерами.

Эшли Грин, 2020 год

Эшли Грин, 2020 год

Фото: Globallook

36-летний Келлан Латс снялся во всех пяти фильмах в роли Эммета Каллена, брата Эдварда. После премьер актер готов был покорять Голливуд, но начал сниматься в телевизионных проектах. В его фильмографии отмечено 49 работ. В 2022 году ожидается его появление в военной картине «Выходи сражаться» с Тайризом Гибсоном и Дольфом Лундгреном.

Келлан Латс, 2020 год

Келлан Латс, 2020 год

Фото: Globallook

Тэйлор Лотнер играл в «Сумерках» роль Джейкоба Блэка. Однако после съемок карьера Тэйлора замедлилась, с тех пор как сериал закончился, он снялся только в четырех картинах. Но также у него была повторяющаяся главная роль в телесериале на BBC One с 2014 по 2018 год, и он появился в «Королевах крика» в 2016 году. Тем не менее он скоро вернется на большой экран в фильме о наставнике НФЛ Шоне Пейтоне, который тренировал детскую футбольную команду.

Тэйлор Лотнер, 2021 год

Тэйлор Лотнер, 2021 год

Фото: Globallook

Кристиан Серратос после саги начала сниматься в «Ходячих мертвецах» с 2014 года в роли Розиты Эспинозы. А профессиональный прорыв у актрисы случился в 2020 году, когда ее утвердили на главную роль в сериале от Netflix об убитой певице Селене.

Кристиан Серратос, 2020 год

Кристиан Серратос, 2020 год

Фото: Globallook

Кристен Стюарт обрела свою известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», тогда даже получила специальную награду BAFTA в категории «Восходящая звезда». Сейчас актриса кардинально изменилась, она все еще учувствует в съемках кинопродуктов.

Кристен Стюарт, 2020 год

Кристен Стюарт, 2020 год

Фото: Globallook

Параллельно с «Сумерками» Анна Кендрик снялась еще в одном фильме в 2009 году, он называется «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни, за который была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. На сегодняшний день актрису можно вспомнить по многим известным картинам.

Анна Кендрик, 2021 год

Анна Кендрик, 2021 год

Фото: Globallook

А главной звездой после выхода всех частей саги стал Роберт Паттинсон, хотя он уже был известен по роли в «Гарри Поттере». Паттинсон работал с талантливыми режиссерами, как братья Сафди («Хорошее время»), Вернер Херцог («Королева пустыни»), Клер Дени («Светская жизнь»), Роберт Эггерс («Маяк») и Кристофер Нолан («Довод»). А в 2022 году 35-летний актер наденет на себя плащ и маску Брюса Уэйна в «Бэтмене».

Роберт Паттинсон, 2020 год

Роберт Паттинсон, 2020 год

Фото: Globallook

Фото: Globallook

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