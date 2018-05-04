«Как скелет!»: у средней дочери Веры Глаголевой подозревают анорексию

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская опубликовала в Instagram Stories короткое видео своей сестры Марии Нахапетовой. Художница выглядит болезненно худой.
«Мать 2 детей… Бесит слегка», — подписала супруга хоккеиста Александра Овечкина свой пост. На кадрах Мария загорает в бикини. Интернет-пользователи сразу же заметили ее тазовые кости, плотно обтянутые кожей, и сочли, что она выглядит не просто исхудавшей, но даже изможденной.
«Ужас какой», «Настоящий скелет!», «Мария, вам надо есть, не мучайте себя», «Это вы после смерти матери так похудели?» — прокомментировали подписчики Шубской это видео. После этого Анастасия выложила еще один ролик с Марией во время совместного ужина.
Фото: Instagram