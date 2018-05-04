«Как скелет!»: у средней дочери Веры Глаголевой подозревают анорексию

«Ужас какой», «Настоящий скелет!», «Мария, вам надо есть, не мучайте себя», «Это вы после смерти матери так похудели?» — прокомментировали подписчики Шубской это видео. После этого Анастасия выложила еще один ролик с Марией во время совместного ужина.

Фото: Instagram